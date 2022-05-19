"Дивний" президент

Президент Хорватії Зоран Миланович заявив, що заблокує прийом Швеції та Фінляндії на саміті НАТО в Мадриді, якщо "він буде представляти там Хорватію".

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"Як глава держави, який представляє Хорватію на саміті НАТО, я накладу вето на прийом, якщо саміт відбудеться на такому рівні", – повідомив Миланович журналістам у місті Вуковар на початку травня.

Однак, якщо рішення будуть прийняті в Північноатлантичній раді послами НАТО, Миланович сказав, що не впевнений, що зможе переконати посла Хорватії прийняти його позицію, але додав, що "я буду переслідувати гріховні душі кожного члена парламенту, який голосує за милість, як диявол".

Адекватний прем'єр

Як прогнозується, хорватський парламент, чия правляча консервативна партія ХДС на чолі з чинним прем'єром Андреєм Пленковичем має незначну більшість, підтримає заявку Швеції та Фінляндії. Єдиною перешкодою може бути вето президента на самому саміті Альянсу.

Згідно з конституцією Хорватії, країна є парламентською республікою, президент не має великих повноважень. Однак він є головнокомандувачем збройних сил.

Голова уряду Андрей Пленкович та президент Зоран Миланович є давніми політичними опонентами, що представляють різні політичні табори.

Нагадаю, що в січні цього року президент Хорватії Миланович заявив, що Україна не має бути членом НАТО, пояснивши це тим, що "2014-го влада в країні змінилася внаслідок перевороту".