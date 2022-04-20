Поэтому тела россиян оттуда везут на родину с ранениями разных типов. Об этом 19 апреля рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире ютуба "Фейгин live".

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Россияне должны быть готовы

Украинская разведка установила, что с 20 марта по 12 апреля в оккупированном городе погибли более 70 российских военных.

Ножевые и огнестрельные ранения. Если эти данные представляет Генеральная разведка Украины, то это не само собой происходит,

– сказал Алексей Арестович.

Он добавил, что россиянам не стоило ничего другого и ожидать. "Если уже пришли, то получайте", – подытожил советник.

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