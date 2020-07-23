Виталий Шабунин с 2012 года был в группах, которые готовили новое антикоррупционное законодательство. Все коррупционеры, которые сегодня себя не очень хорошо чувствуют, обязаны этому в частности Виталию Шабунину.

Об этом в прямом в эфире на 24 канале рассказал заместитель генпрокурора 2019-2020 годов Виктор Чумак.

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Он заявил, что если говорить о персоналиях, кому именно "на ногу наступил" Виталий Шабунин, то не хватит пальцев на руках и ногах. Начиная с прошлого и заканчивая этим президентом. Он критиковал их обоих за то, что они проваливали антикоррупционную и судебную реформу. Кроме этого критикует министра внутренних дел Арсена Авакова, судей Окружного административного суда Киева. Их дела постоянно освещает Центр противодействия коррупции.

Здесь масса людей, которые бы хотели отомстить Виталию Шабунину. В последние дни он активно говорил о деле НАБУ и Бахматюка, деле о НАБУ и Окружного административного суда. Уже не будем говорить про те дела Гладковского, Порошенко, Кононенко, Грановского и всех-всех, – пояснил Виктор Чумак.

"Я мало верю, что те люди, которых он безжалостно критикует, будут "рвать на себе рубашку" и будут искать поджигателя. Я в это не верю. Более того, не верю, что это будут делать руководители этих органов", – сообщил Чумак.

За время работы в прокуратуре Виктор Чумак убедился, что деятельность правоохранительной системы полностью зависит от политической воли руководства государства. Есть президент, есть председатель Верховной Рады, большинство.

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"Запустить и изменить эту систему ничего не стоит. Но они этого не хотят. "Ручная" правоохранительная система больше выгодна любой власти. К сожалению, эта власть пошла тем же путем. Она не хочет иметь независимую правоохранительную систему, которая бы расследовала любые преступления. Она хочет иметь "ручную", – подытожил Виктор Чумак.