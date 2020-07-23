Віталій Шабунін з 2012 року був у групах, які готували нове антикорупційне законодавство. Усі корупціонери, які сьогодні себе не дуже добре почувають, завдячують цьому зокрема Віталію Шабуніну.

Про це в прямому в ефірі на 24 каналі розповів заступник генпрокурора 2019-2020 років Віктор Чумак.

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Він заявив, якщо говорити про персоналії кому саме "на ногу наступив" Віталій Шабунін, то не вистачить пальців на руках та ногах. Починаючи від минулого й закінчуючи цим президентом. Він критикував їх обох за те, що вони провалювали антикорупційну та судову реформу. Крім цього критикує міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, суддів Окружного адміністративного суду Києва. Їх справи постійно висвітлює Центр протидії корупції.

Тут маса людей, які б хотіли помститися Віталію Шабуніну. В останні дні він активно говорив про справу НАБУ та Бахматюка, про справу НАБУ та Окружного адміністративного суду. Вже не будемо говорити про ті справи Гладковського, Порошенка, Кононенка, Грановського і всіх-всіх, – пояснив Віктор Чумак.

"Я мало вірю, що ті люди, яких він безжалісно критикує будуть "рвати на собі сорочку" й шукатимуть підпалювача. Я в це не вірю. Більше того, не вірю, що це будуть робити керівники цих органів", – повідомив Чумак.

За час роботи в прокуратурі Віктор Чумак переконався, що діяльність правоохоронної системи повністю залежить від політичної волі керівництва держави. Є президент, є голова Верховної Ради, є більшість.

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"Запустити й змінити цю систему нічого не варто. Але вони цього не хочуть. "Ручна" правоохоронна система більше вигідна будь-якій владі. На жаль, ця влада пішла тим же шляхом. Вона не хоче мати незалежну правоохоронну систему, яка б розслідувала будь-які злочини. Вона хоче мати "ручну", – підсумував Віктор Чумак.