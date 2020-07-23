В Україні сталася низка гучних злочинів. Від захоплення заручників у Луцьку до пожежі в будинку громадського активіста Віталія Шабуніна. Про причини активізації злочинців – у нашому матеріалі.

Виключити політичні спекуляції

Як розповів 24 каналу партнер у Kyivstratpro Тарас Семенюк, що стосується пожежі в будинку громадського активіста Віталія Шабуніна, важливо не переводити все передчасно в політичну площину.

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У справі з підпалом будинку Шабуніна треба відкинути будь-які політичні спекуляції. Окремі партії і політики заводять громадськість у конспірологію. Політика зараз дуже наелектризована емоціями. І це створює проблеми при розслідуванні,

– наголошує Тарас Семенюк.



Віталій Шабунін відомий гостро критикою Порошенка і його оточення / Фото Facebook

За словами експертів, у всьому має розібратися слідство. Зокрема, зазначає політолог Тарас Загородній, Шабунін мав конфлікти з різними людьми. Тому наразі невідомо, що може стояти за підпалом його будинку.

Систему характеризує невідворотність покарання. Щодо справи Шабуніна повинно бути вчасно проведене розслідування і винесений вирок у суді. Щоб потенційний злочинець розумів, що отримає реальний термін ув’язнення. Це стримує злочинців,

– наголошує Тарас Загородній.

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Що відомо про підпал будинку громадського активіста Віталія Шабуніна

Будинок голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна в Києві загорівся в ніч на 23 липня.

Шабунін заявив, що перед займанням біля входу в будинок пролунав вибух. Він відразу виключив імовірність вибуху газу.

На щастя, ані активіста, ані його дітей в цей час не було в будинку. Як розповіла теща Шабуніна Тетяна, рятувальники приїхали через 40 хвилин. Чоловік намагався гасити пожежу самостійно, але нічого не вийшло.

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Нагадаємо, Віталій Шабунін – відомий в Україні громадський діяч у сфері боротьби з корупцією, очолює правління громадської організації "Центр протидії корупції", входить до Нацради з питань антикорупційної політики. Піддавав гострій критиці діяльність президента Порошенка і його оточення.

Що може стояти за активізацією злочинності

Як відзначає Тарас Семенюк, погано, що по всій країні відбуваються такі гучні злочини. Луцьк, Київ, Харків. Тепер згорів будинок громадського активіста Шабуніна. Чи це має зв'язок, – невідомо.

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У свою чергу Тарас Загородній вважає, що резонансні злочини можуть бути викликані двома причинами:

війною з Росією;

погіршенням економічної ситуації.

Україна шостий рік у стані війни з Росією. На руках в українців дуже багато не врахованої зброї. Як у Чехова: якщо на сцені є рушниця, то вона рано чи пізно вистрілить,

– говорить Тарас Загородній.



Російський слід виключати не треба / Фото Getty

До речі, за словами ексголови зовнішньої розвідки Миколи Маломужа, в Україні близько трьох мільйонів неврахованої зброї.

Загородній додає: в 2014-2015 роках був сплеск телефонного тероризму. І для цього використовувалися телефони на непідконтрольних Україні територіях Донбасу. Не виключено, на його думку, що й цього разу є російський слід, щоб дестабілізувати Україну і створити уявлення хаосу в державі. Тому спецслужби провині на це реагувати, аби не було повторення.