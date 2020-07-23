В ніч на 23 липня будинок відомого українського активіста, антикорупціонера Віталія Шабуніна підпалили невідомі. На щастя, ані сам чоловік, ані його рідні не постраждали. Кому активіст міг "перейти дорогу" та що про нього відомо – у матеріалі 24 каналу.

Біографія Віталія Шабуніна

Важливо Будинок Шабуніна вночі підпалили невідомі: що каже сам активіст і поліція, фото

Віталій Шабунін народився 26 листопада 1984 року у Рівному.

Вищу освіту він здобув у Рівненському інституті слов’янознавства, закінчив факультет міжнародних відносин. Це – приватний вищий навчальний заклад, який на цей момент припинив свою роботу. В одному з інтерв’ю Шабунін розповідав, що йому довелося поїхати на роботу в Канаду, аби підзаробити на закінчення навчання у цьому ВНЗ.

Бувши студентом 5 курсу, Віталій Шабунін став депутатом Рівненської міської ради та взявся за розвиток молодіжних ініціатив на муніципальному рівні.

В цей період він також став помічником депутата Верховної Ради Віктора Матчука (ексглава Рівненської ОДА), а потім – Лесі Оробець (на той час представниці "Єдиного центру").

У 2008 році переїхав Київ і почав працювати в громадянській мережі "Опора".

Паралельно очолив молодіжну організацію "Всеукраїнська фундація регіональних ініціатив" (ФРІ).

У 2014 році на дострокових виборах до Верховної Ради балотувався за списками партії Громадянської позиції, був № 5 у виборчому списку.

Антикорупційна діяльність

У 2012 році був одним із засновників Центру протидії корупції та очолив його правління. З 2013 року організація почала отримувати фінансування від міжнародних донорів.

Зверніть увагу! Центр протидії корупції – це громадська організація, яка об'єднує експертів з юридичного, медійного та громадсько-політичного сектора, які коренем ключових проблем розвитку України вважають корупцію.

Шабунін активно виступав за впровадження системи електронного декларування.

Шабунін активно виступав за впровадження системи електронного декларування. З червня 2015 року очолив Раду громадського контролю при Національному антикорупційному бюро.

Розслідування та критика влади

Шабунін заявляв про проведення розслідування корупційних схем владної верхівки часів президентства Януковича та Порошенка. Критикує він і чинну владу.

За даними Центру протидії корупції, відкриті 150 кримінальних справ та здійснена низка реформ.

Шабунін активно критикував Петра Порошенка і членів його партії, у тому числі через офшори п’ятого президента. При цьому він визнає, що будь-яких фінансових операцій через ці офшори не здійснювалось і предмету розгляду для фіскальних служб немає.

У 2016 Шабунін піддавав критиці депутата Ігоря Кононенка, звинувативши його у змові з метою перебирання прибутків Міністерства охорони здоров'я.

Виступав з різкою критикою генпрокурорів Махніцького, Яреми та Шокіна, послідовно вимагаючи їх відставки та покарання.

Політичні союзники Шабуніна також критикували Ігоря Щедріна з Громадської Організації "Медичний контроль" – він був звинувачений у змові з попереднім міністром охорони здоров'я Раїсою Богатирьовою і отриманні прибутків від закупівель ліків МОЗ.

Заявляв про розслідування кримінальних і корупційних схем депутатів Пашинського, Іванющенка та Сергія Клюєва.

З останнього – критикував президента за непроведену реформу СБУ та законопроєкт щодо цього, який "прямо суперечить тому, під чим Зеленський підписався перед виборами".

Також у травні Шабунін заявляв, що у Нацполіції з'явився Департамент захисту інтересів суспільства і держави. Інформацію про його структуру, склад, функції і повноваження влада начебто засекретила.

Критикував Зеленського за те, що Арсен Аваков досі перебуває на посаді міністра внутрішніх справ. Назвав це "політичною відповідальністю Зеленського".

Позов проти Центру протидії корупції

Наприкінці червня Окружний адмінсуд Києва повідомив, що до нього надійшов позов щодо громадської організації "Центр протидії корупції".

Позивач просив зобов’язати Міністерство юстиції звернутись до суду щодо припинення діяльності Центру протидії корупції.

Шабунін тоді заявив, що переконаний: все це підлаштували самі судді ОАСКу. За його словами, "це – сумновідомий окружний адмінсуд Києва, який ухвалює рішення, що на голову не налазять".

Скандали

У червні 2017 року біля Дніпровського військкомату Києва, куди Шабунін прийшов по повістку, у нього стався конфлікт з Всеволодом Філімоненком, Під час нього Шабунін вдарив останнього по обличчю. За словами антикорупціонера, блогер спровокував його образливими словами. Філімоненко заявив, що лише виконував журналістське завдання і демонстрував Шабуніну посвідчення. У той же день Філімоненко бризнув у Шабуніна перцевим балончиком.

Шабуніну спочатку інкримінували нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості журналісту, але в зв'язку зі зверненням представників ЗМІ та громадськості з приводу професії Філімоненка, підозру склали за м'якшою статтею. Згодом справу перекваліфікували назад на статтю про побиття журналіста.

Підпал будинку активіста

Віталій Шабунін вранці 23 липня повідомив про те, що вночі невідомі підпалили його будинок під Києвом. На той момент вдома його з дружиною і дитиною не було, але там перебували батьки. На щастя, вони встигли вчасно вибігти з будинку завдяки пильності сусідки.

Наразі на місці інциденту працює поліція, вона розглядає версію підпалу дому.

Сім’я

Віталій Шабунін одружений, має доньку Соломію.

Також Віталій Шабунін є парафіянином київської протестантської церкви "Народ Божий".