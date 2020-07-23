В ночь на 23 июля дом известного украинского активиста, антикоррупционера Виталия Шабунина подожгли неизвестные. К счастью, ни сам мужчина, ни его родные не пострадали. Кому активист мог "перейти дорогу" и что о нем известно – в материале 24 канала.

Биография Виталия Шабунина

Важно Дом Шабунина ночью подожгли неизвестные: что говорит сам активист и полиция, фото

Виталий Шабунин родился 26 ноября 1984 года в Киеве.

Высшее образование он получил в Ровненском институте славяноведения, окончил факультет международных отношений. Это – частный вуз, который на данный момент прекратил свою работу. В одном из интервью Шабунин рассказывал, что ему пришлось поехать на работу в Канаду, чтобы подзаработать на окончание учебы в этом вузе.

Будучи студентом 5 курса, Виталий Шабунин стал депутатом Ровненского городского совета и взялся за развитие молодежных инициатив на муниципальном уровне.

В этот период он также стал помощником депутата Верховной Рады Виктора Матчука (экс-глава Ровненской ОГА), а затем – Леси Оробец (в то время представительницы "Единого центра").

В 2008 году переехал Киев и начал работать в гражданской сети "Опора".

Параллельно возглавил молодежную организацию "Всеукраинский фонд региональных инициатив" (ФРИ).

В 2014 году на досрочных выборах в Верховную Раду баллотировался по спискам партии Гражданской позиции, был № 5 в избирательном списке.

Антикоррупционная деятельность

В 2012 году был одним из основателей Центра противодействия коррупции и возглавил его правление. С 2013 года организация начала получать финансирование от международных доноров.

Обратите внимание! Центр противодействия коррупции – это общественная организация, объединяющая экспертов с юридического, медийного и общественно-политического сектора, которые корнем ключевых проблем развития Украины считают коррупцию.

Шабунин активно выступал за внедрение системы электронного декларирования.

С июня 2015 года возглавил Совет общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро.

Расследование и критика власти

Шабунин заявлял о проведении расследования коррупционных схем властной верхушки времен президентства Януковича и Порошенко. Критикует он и действующую власть.

По данным Центра противодействия коррупции, открыты 150 уголовных дел и осуществлен ряд реформ.

Шабунин активно критиковал Петра Порошенко и членов его партии, в том числе из-за офшоров пятого президента. При этом он признает, что каких-либо финансовых операций через эти офшоры не осуществлялось и предмета рассмотрения для фискальных служб нет.

В 2016 году Шабунин подвергал критике депутата Игоря Кононенко, обвинив его в сговоре с целью переборки доходов Министерства здравоохранения.

Выступал с резкой критикой генпрокуроров Махницкого, Яремы и Шокина, последовательно требуя их отставки и наказания.

Политические союзники Шабунина также критиковали Игоря Щедрина из Общественной Организации "Медицинский контроль" – он был обвинен в сговоре с предыдущим министром здравоохранения Раисой Богатыревой и получении прибыли от закупок лекарств Минздравом.

Заявлял о расследовании уголовных и коррупционных схем депутатов Пашинского, Иванющенко и Сергея Клюева.

Из последнего – критиковал президента за непроведенную реформу СБУ и законопроект по этому поводу, который "прямо противоречит тому, под чем Зеленский подписался перед выборами".

Также в мае Шабунин заявлял, что в Нацполиции появился Департамент защиты интересов общества и государства. Информацию о его структуре, составе, функциях и полномочиях власть якобы засекретила.

Критиковал Зеленского за то, что Арсен Аваков до сих пор занимает должность министра внутренних дел. Назвал это "политической ответственностью Зеленского".

Иск против Центра противодействия коррупции

В конце июня Окружной админсуд Киева сообщил, что к нему поступил иск об общественной организации "Центр противодействия коррупции".

Истец просил обязать Министерство юстиции обратиться в суд о прекращении деятельности Центра противодействия коррупции.

Шабунин тогда заявил, что убежден: все это подстроили сами судьи ОАСК. По его словам, "это – печально окружной админсуд Киева, который принимает решение, что на голову не налезают".

Скандалы

В июне 2017 года возле Днепровского военкомата Киева, куда Шабунин пришел по повестке, у него произошел конфликт с Всеволодом Филимоненко, во время него Шабунин ударил последнего по лицу. По словам антикоррупционера, блогер спровоцировал его оскорбительными словами. Филимоненко заявил, что лишь выполнял журналистское задание и показывал Шабунину удостоверение. В тот же день Филимоненко брызнул в Шабунина перечным баллончиком.

Шабунин сначала инкриминировали нанесение телесных повреждений средней тяжести журналисту, но в связи с обращением представителей СМИ и общественности по поводу профессии Филимоненко, подозрение составили по мягкой статье. Впоследствии дело переквалифицировали обратно на статью об избиении журналиста.

Поджог дома активиста

Виталий Шабунин утром 23 июля сообщил о том, что ночью неизвестные подожгли его дом под Киевом. На тот момент дома его с женой и ребенком не было, но там находились родители. К счастью, они успели вовремя выбежать из дома благодаря бдительности соседки.

Сейчас на месте инцидента работает полиция, она рассматривает версию поджога дома.

Семья

Виталий Шабунин женат, у него есть дочь Соломия.

Также Виталий Шабунин является прихожанином киевской протестантской церкви "Народ Божий".