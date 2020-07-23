Дом главы правления организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина ночью подожгли неизвестные. К счастью, ни активиста, ни его детей в это время не было в доме. Родители Шабунина успели вовремя покинуть дом.

Об этом сам активист написал на собственной фейсбук-странице. Он также обнародовал фото изнутри дома, на которых видны последствия пожара.

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Шабунин заявил, что перед возгоранием у входа в дом прогремел взрыв. Впрочем, он сразу исключил вероятность взрыва газа. По его словам, 2 недели назад газовая служба проверила счетчик и все соединения в доме.

Никто не пострадал: нас с детьми не было, а родители успели выбежать. Слава Богу соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход,

– добавил активист.

Он также пригласил журналистов "прийти к нему домой и увидеть все собственными глазами". Дом Шабунина расположен неподалеку от метро "Славутич", на улице Энтузиастов, 16-а.

Дом Виталия Шабунина подожгли ночью / Фото из соцсетей активиста

Соседка услышала взрыв и увидела огонь первым / Фото из соцсетей активиста​

Разрушения внутри дома / Фото из соцсетей активиста

"Как христианин благословляю исполнителей и заказчиков. Последним спасибо за мотивацию работать еще больше", – подытожил Шабунин.