Будинок глави правління організації "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна вночі підпалили невідомі. На щастя, ані активіста, ані його дітей в цей час не було в будинку. Батьки Шабуніна встигли вчасно покинути оселю.

Про це сам активіста написав на власній фейсбук-сторінці. Він також оприлюднив фото зсередини будинку, на яких видно наслідки пожежі.

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Шабунін заявив, що перед займанням біля входу у будинок пролунав вибух. Втім, він відразу виключив імовірність вибуху газу. За його словами, 2 тижні тому газова служба перевірила лічильник і всі зʼєднання в домі.

Ніхто не постраждав: нас з дітьми не було, а батьки встигли вибігти. Дякувати Богу сусідка почула вибух і побачила, як спалахнув вхід,

– додав активіст.

Він також запросив журналістів "прийти до нього додому та побачити все на власні очі". Будинок Шабуніна розташований неподалік від метро "Славутич", на вулиці Ентузіастів 16-а.



Будинок Віталія Шабуніна підпалили вночі / Фото з соцмереж активіста



Сусідка почула вибух і побачила вогонь першою / Фото з соцмереж активіста



Руйнування всередині дому / Фото з соцмереж активіста

"Як християнин благословляю виконавців і замовників. Останнім дякую за мотивацію працювати ще більше", – підсумував Шабунін.