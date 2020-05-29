Партия "Слуга народа" дважды назначала Авакова на должность министра внутренних дел под личную ответственность Владимира Зеленского. Глава центра противодействия коррупции Виталий Шабунин считает, что изнасилование в Кагарлыке, стрельба в Броварах и другие случаи – политическая ответственность президента.

Несмотря на многие резонансные случаи, Авакова до сих пор оставляют в правительстве. Почему это происходит – неизвестно. Об этом Шабунин сказал в эфире 24 канала.

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Ответственность президента

Шабунин отметил, что ранее было убийство 5-летнего Кирилла, перед тем 6 полицейских избили и расстреляли мужчину на глазах у его сына, матери и жены, до этого было издевательство в приюте для несовершеннолетних в Одессе и есть десятки таких дел.

Я не знаю, что еще должно случиться, чтобы его уволили. Эта трагедия в Кагарлыке и каждый случай – это прямая политическая ответственность Зеленского и депутатов "Слуг народа",

– заявил Шабунин.

Что руководит Зеленским

На вопрос журналиста, почему Зеленский не может избавиться от Авакова, Шабунин ответил, что для него это тайна. По его словам, это может быть страх или некомпетентность. Но все до сих пор остаются в опасности.

"Очевидно, что "крышевание" министра, полиция которого насилует женщину в противогазе с 7 вечера до 4 утра и в 4 разных кабинетах райотдела полиции – убивает твое политическое будущее", – считает Шабунин.



Арсен Аваков / Фото 5.uа

Уволить Авакова – мало

Эксперт отметил, что одной отставки министра внутренних дел будет мало. Но именно министр проводит реформу и очищает систему.

"Аваков не очищает эту систему 7 лет сознательно. Пока он будет на посту, до тех пор у нас не будет нормальной полиции", – подытожил Шабунин.

Смотрите видео разговора 24 канала с Виталием Шабуниным: