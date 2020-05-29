Партія "Слуга народу" двічі призначала Авакова на посаду міністра внутрішніх справ під особисту відповідальність Володимира Зеленського. Голова центру протидії корупції Віталій Шабунін вважає, що зґвалтування в Кагарлику, стрілянина в Броварах і інші випадки – політична відповідальність президента.

Попри багато резонансних випадків, Авакова досі залишають в уряді. Чому це відбувається – невідомо. Про це Шабунін сказав в ефірі 24 каналу.

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Відповідальність президента

Шабунін зазначив, що раніше було вбивство 5-річного Кирила, перед тим 6 поліцейських побили і розстріляли чоловіка на очах в його сина, матері та дружини, до цього було знущання в притулку для неповнолітніх в Одесі і є десятки таких справ .

Я не знаю, що ще має трапитися, щоб його звільнили. Ця трагедія в Кагарлику і кожен випадок – це пряма політична відповідальність Зеленського і депутатів "Слуг народу",

– заявив Шабунін.

Що керує Зеленським

На запитання журналіста, чому Зеленський не може позбутися Авакова, Шабунін відповів, що для нього це таємниця. За його словами, це може бути страх чи некомпетентність. Але всі досі залишаються в небезпеці.

"Очевидно, що "кришування" міністра, поліція якого ґвалтує жінку в протигазі з 7 вечора до 4 ранку і в 4 різних кабінетах райвідділку поліції – вбиває твоє політичне майбутнє", – вважає Шабунін.



Арсен Аваков / Фото 5.uа

Звільнити Авакова – замало

Експерт наголосив, що однієї відставки міністра внутрішніх справ буде замало. Але саме міністр проводить реформу і очищає систему.

"Аваков не очищає цю систему 7 років свідомо. Доки він буде на посаді, доти у нас не буде нормальної поліції", – підсумував Шабунін.

Дивіться відео розмови 24 каналу з Віталієм Шабуніним: