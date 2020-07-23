В Украине произошел ряд громких преступлений. От захвата заложников в Луцке до пожара в доме общественного активиста Виталия Шабунина. О причинах активизации преступников – в нашем материале.

Исключить политические спекуляции

Как рассказал 24 каналу партнер в Kyivstratpro Тарас Семенюк, что касается пожара в доме общественного активиста Виталия Шабунина, важно не переводить все преждевременно в политическую плоскость.

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В деле с поджогом дома Шабунина надо отбросить любые политические спекуляции. Отдельные партии и политики заводят общественность в конспирологию. Политика сейчас очень наэлектризована эмоциями. И это создает проблемы при расследовании,

– отмечает Тарас Семенюк.



Виталий Шабунин известен остро критикой Порошенко и его окружения / Фото Facebook

По словам экспертов, во всем должно разобраться следствие. В частности, отмечает политолог Тарас Загородний, Шабунин имел конфликты с разными людьми. Поэтому пока неизвестно, что может стоять за поджогом его дома.

Систему характеризует неотвратимость наказания. По делу Шабунина должно быть вовремя проведено расследование и вынесен приговор в суде. Чтобы потенциальный преступник понимал, что получит реальный срок заключения. Это сдерживает преступников,

– отмечает Тарас Загородний.

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Что известно о поджоге дома общественного активиста Виталия Шабунина

Дом главы правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина в Киеве загорелся в ночь на 23 июля.

Шабунин заявил, что перед возгоранием у входа в дом прогремел взрыв. Он сразу исключил вероятность взрыва газа.

К счастью, ни активиста, ни его детей в это время не было в доме. Как рассказала теща Шабунина Татьяна, спасатели приехали через 40 минут. Мужчина пытался тушить пожар самостоятельно, но ничего не получилось.

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Напомним, Виталий Шабунин – известный в Украине общественный деятель в сфере борьбы с коррупцией, возглавляет правление общественной организации "Центр противодействия коррупции", входит в Нацсовет по вопросам антикоррупционной политики. Подвергал острой критике деятельность президента Порошенко и его окружения.

Что может стоять за активизацией преступности

Как отмечает Тарас Семенюк, плохо, что по всей стране происходят такие громкие преступления. Луцк, Киев, Харьков. Теперь сгорел дом общественного активиста Шабунина. Имеет ли это связь, – неизвестно.

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В свою очередь Тарас Загородний считает, что резонансные преступления могут быть вызваны двумя причинами:

войной с Россией;

ухудшением экономической ситуации.

Украина шестой год в состоянии войны с Россией. На руках у украинцев очень много не учтенного оружия. Как у Чехова: если на сцене есть ружье, то оно рано или поздно выстрелит,

– говорит Тарас Загородний.



Российский след исключать не надо / Фото Getty

Кстати, по словам экс-главы внешней разведки Николая Маломужа, в Украине около трех миллионов неучтенного оружия.

Загородний добавляет: в 2014-2015 годах был всплеск телефонного терроризма. И для этого использовались телефоны на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Не исключено, по его мнению, что и в этот раз присутствует российский след, чтобы дестабилизировать Украину и создать представление хаоса в государстве. Поэтому спецслужбы должны на это реагировать, чтобы не было повторения.