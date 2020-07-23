Луцкий террорист Максим Кривошей (Плохой) в свое время создал и руководил бандой. Вела эта преступно-организованная группа свою деятельность с 2001-го по 2015 год. И успели за это время преступники совершить не одно преступление – от мошенничества до разбойных нападений. Подробнее о группировке Кривоша – читайте в материале.

Участники банды Кривоша

Состояла преступная группа из 5 человек (без Кривоша). Представляли они в основном западные регионы Украины – двое волынян и по одному уроженцу Львова, Закарпатской и Винницкой областей. Об этом сообщает информационное агентство "Волынские новости".

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Максим Кривош

По материалам уголовного дела, возбужденного против Кривоша в 2001 году, его позиционируют как организатора преступно-организованной группы.

Родился он 11 июня 1975. Является уроженцем города Гай Оренбургской области (нынешняя территория России). Во времена преступной деятельности имел прописку по адресу бульвар Дружбы Народов в Луцке. Правда, фактически проживал на проспекте Возрождения. Занимал должность директора фирмы "Инекс".

В 1994 году Луцкий городской суд Волынской области приговорил его по таким статьям Уголовного кодекса:

разбой;

мошенничество;

вымогательство,

незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление и сбыт огнестрельного или холодного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ.

За совершенные преступления Кривош отбыл наказание сроком в 6 лет в исправительно-трудовой колонии с конфискацией имущества.

Кроме того, в 2005 году Луцкий горрайонный суд его приговорил к 8,6 годам лишения свободы по следующим статьям:

мошенничество с финансовыми ресурсами;

бандитизм,

вымогательство,

незаконное обращение с оружием, боевыми припасами.

Заметим! В своей книге "Философия преступника" луцкий террорист писал, что был осужден на 8 лет лишения свободы за создание и управление бандой, наказание отбывал на Львовщине. После первого шестилетнего заключения вышел на свободу в 24 года.

Эдуард Кревский (Ильку)

Родился в 1977 году в селе Масово Виноградовского района Закарпатья. На время задержания был прописан в селе Буяны Луцкого района. Правда, тогда временно проживал в Луцке на улицах Саперов и Тарасова.

В 2005 году его приговорили к 7 годам лишения свободы.

Виталий Смолий

Родился в 1975 году в селе Кинашев Тульчинского района Винницкой области. В те годы был прописан в Луцке на бульваре Дружбы Народов, однако фактически жил на улице Грушевского.

Ранее был судим по статье о незаконном проведении опытов над человеком как врач или должностное лицо учреждения здравоохранения. За это в 1995 году получил 7 лет лишения свободы в исправительно-трудовой колонии. В 2005-м по делу о банде Кривоша его объявили в розыск.

Богдан Иванюк

Родился в 1977 году, житель Луцка. На момент совершения преступления был прописан на проспекте Соборности, но проживал на проспекте Свободы.

Ранее судим не был. Впрочем, на момент совершения преступления против него уже было возбуждено дело по статье о грабеже. Она находилась в производстве следователя Управления по борьбе с организованной преступностью. По фактам участия в банде Кривоша его объявили в розыск.

Юрий Бугай

Родился в 1955 году в селе Машов Любомльского района на Волыни. На момент возбуждения дела жил в Луцке на проспекте Соборности. Работал директором компании "Полцемент".

В 2005 году за преступления в банде Кривоша его приговорили к 5 годам лишения свободы.

Василий Чорненький

Родился в 1979 году во Львове. Также здесь проживал – был прописан на улице Выгоды.

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Какими преступлениями отличилась банда Кривоша

В 2001 году против группы возбуждено уголовное дело. По версии следствия, преступники в течение 2001 – 2003 годов, используя оружие, камуфляж и маски, совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений на территории Волынской области. Говорится о мошенничестве, вымогательстве, грабеже, ограблениях, нападениях, разбоях, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

6 июня 2002 Максим Кривош вместе с Богданом Иванюком и Эдуардом Кревским совершили разбойное нападение. А именно силой отобрали 8 600 долларов у жителей Киевщины М. В. и Г. Я. Преступление произошло возле села Жидичин Киверцовского района. Передвигались преступники на автомобиле ВАЗ – 2108 красного цвета.

29 апреля 2001 Максим Кривош по предварительному сговору с другими членами банды в Луцке напал на киевлянина С. С. В итоге преступники завладели 3 700 долларов . Нападение они совершили на вышеупомянутой красной "восьмерке".

В 2001 году будущий луцкий террорист вместе с Виталием Смолием и Богданом Иванюком на автомобиле, которым управлял Юрий Бугай, приезжали в село Доброе Камень-Каширского района Волынской области. Здесь они требовали деньги за якобы выполненную работу у главы местного колхоза.

Впоследствии стало известно, что председатель колхоза Матвийчук сам обратился к Кривошу с просьбой установить лиц, совершивших на него разбойное нападение. Примерно через неделю после этого Кривош со сообщникам привезли к нему в багажнике автомобиля связанного и избитого молодого человека, который также входил в их группу. Бандиты утверждали, что нападение на председателя колхоза совершил именно он.

Так, в результате мошеннических действий, они выманили у председателя колхоза 1 500 долларов.

10 декабря 2003 года Максима Кривоша объявили в розыск. А уже 9 апреля 2005 года он был задержан во Львове. 19 апреля 2005 года против него возбудили уголовное дело по статье о бандитизме; организация вооруженной банды с целью нападения на предприятия , учреждения, организации либо на отдельных лиц, а также участие в такой банде или в совершаемых ею нападении.

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