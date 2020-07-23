Луцький терорист Максим Кривош (Плохой) свого часу створив і керував бандою. Вела ця злочинно-організована група свою діяльність з 2001-го по 2015 рік. І встигли за цей час злочинці скоїти не один злочин – від шахрайства до розбійних нападів. Детальніше про угруповання Кривоша – читайте у матеріалі.

Учасники банди Кривоша

Складалася злочинна група з 5 осіб (без Кривоша). Представляли вони здебільшого західні регіони України – двоє волинян та по одному уродженцю Львова, Закарпатської та Вінницької областей. Про це повідомляє інформаційна агенція "Волинські новини".

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Максим Кривош

За матеріалами кримінальної справи, порушеної проти Кривоша в 2001 році, його позиціюють як організатора злочинно-організованої групи.

Народився він 11 червня 1975 року. Є уродженцем міста Гай Оренбурзької області (нинішня територія Росії). В часи злочинної діяльності мав прописку за адресою бульвар Дружби Народів у Луцьку. Щоправда, фактично проживав на проспекті Відродження. Обіймав посаду директора фірми "Інекс".

У 1994 році Луцький міський суд Волинської області засудив його за такими статтями Кримінального кодексу:

розбій;

шахрайство;

вимагання,

незаконне носіння, зберігання, придбання, виготовлення і збут вогнепальної або холодної зброї, бойових припасів і вибухових речовин.

За скоєні злочини Кривош відбув покарання терміном у 6 років у виправно-трудовій колонії з конфіскацією майна.

Крім того, в 2005 році Луцький міськрайонний суд його засудив до 8,6 років позбавлення волі за такими статтями:

шахрайство з фінансовими ресурсами;

бандитизм,

вимагання,

незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами.

Зауважимо! У своїй книзі "Філософія злочинця" луцький терорист писав, що був засудженим на 8 років позбавлення волі за створення і керування бандою, покарання відбував на Львівщині. Після першого шестирічного ув’язнення вийшов на волю у 24 роки.

Едуард Кревський (Ільку)

Народився в 1977 році в селі Масово Виноградівського району на Закарпатті. На час затримання був прописаним у селі Буяни Луцького району. Щоправда, тоді тимчасово проживав у Луцьку на вулицях Саперів і Тарасова.

У 2005 році його засудили до 7 років позбавлення волі.

Віталій Смолій

Народився в 1975 році в селі Кинашев Тульчинського району на Вінниччині. В ті роки був прописаним у Луцьку на Бульварі Дружби Народів, однак фактично мешкав на вулиці Грушевського.

Раніше був судимим за статтею про незаконне проведення дослідів над людиною як лікар або службова особа закладу охорони здоров'я. За це в 1995 році отримав 7 років позбавлення волі у виправно-трудовій колонії. В 2005-му за справою про банду Кривоша його оголосили в розшук.

Богдан Іванюк

Народився в 1977 році, лучанин. На момент скоєння злочину був прописаним у Луцьку на проспекті Соборності, але проживав на проспекті Волі.

Раніше судимим не був. Утім, на момент скоєння злочину проти нього уже було порушено справа за статтею про грабіж. Вона перебувала у провадженні слідчого Управління боротьби з організованою злочинністю. За фактами участі в банді Кривоша його оголосили в розшук.

Юрій Бугай

Народився в 1955 році в селі Машів Любомльського району на Волині. На момент порушення справи мешкав у Луцьку на проспекті Соборності. Працював директором компанії "Полцемент".

У 2005 році за злочини в банді Кривоша його засудили до 5 років позбавлення волі.

Василь Чорненький

Народився в 1979 році у Львові. Також тут проживав – був прописаним на вулиці Вигоди.

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Якими злочинами відзначилася банда Кривоша

У 2001 році проти групи порушили кримінальну справу. За версією слідства, злочинці впродовж 2001 – 2003 років, використовуючи зброю, камуфляж і маски, скоїли низку тяжких та особливо тяжких злочинів на території Волинської області. Мовиться про шахрайство, вимагання, грабежі, пограбування, напади, розбої, незаконне зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів.

6 червня 2002 року Максим Кривош разом із Богданом Іванюком і Едуардом Кревським здійснили розбійний напад. А саме силою відібрали 8 600 доларів у жителів Київщини М. В. і Г. Я. Злочин стався неподалік села Жидичин Ківерцівського району. Пересувалися злочинці на автомобілі ВАЗ – 2108 червоного кольору.

29 квітня 2001 року Максим Кривош за попередньою змовою з іншими членами банди в Луцьку напав на киянина С. С. У підсумку злочинці заволоділи 3 700 доларів. Напад вони скоїли на вищезазначеній червоній "вісімці".

У 2001 році майбутній луцький терорист разом із Віталієм Смолієм і Богданом Іванюком на автомобілі, яким керував Юрій Бугай, приїжджали у село Добре Камінь-Каширського району Волинської області. Тут вони вимагали гроші за нібито виконану роботу у голови місцевого колгоспу.

Згодом стало відомим, що голова колгоспу Матвійчук сам звернувся до Кривоша із проханням встановити осіб, що вчинили на нього розбійний напад. Приблизно через тиждень після цього Кривош зі спільникам привезли до нього в багажнику автомобіля зв’язаного і побитого молодика, який також входив до їхньої групи. Бандити стверджували, що напад на голову колгоспу здійснив саме він.

Так, внаслідок шахрайських дій, вони виманили у голови колгоспу 1 500 доларів.

10 грудня 2003 року Максима Кривоша оголосили у розшук. А вже 9 квітня 2005 року його затримали у Львові. 19 квітня 2005 року проти нього порушили кримінальну справу за статтею про бандитизм; організація озброєної банди з метою нападу на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб, а також участь у такій банді або у вчинюваному нею нападі.

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