Про це місцевому виданню "Волинські новини" повідомило джерело.

До теми Максим Плохой висунув свої вимоги: що відомо про терориста, який захопив заручників у Луцьку

Що ще відомо про терориста

Також ЗМІ дізнались, що чоловік офіційно прописаний у місті Дубно Рівненська область). У Луцьку він має багато знайомих.

Видання повідомляє, що раніше Максим Кривош відсидів кілька термінів у місцях позбавлення волі. Саме там він і написав свою книгу "Філософія злочинця".

Раніше Кривош проходив примусове лікування у психіатричній лікарні.

Захоплення заручників у Луцьку: факти