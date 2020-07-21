ЗМІ дізнались справжнє ім'я луцького терориста
Луцький терорист, що захопив автобус у центрі міста, раніше перебував у тюрмі. При цьому Максим Плохой – це його псевдонім. насправді чоловіка звати Кривош Максим Степанович.
Про це місцевому виданню "Волинські новини" повідомило джерело.
До теми Максим Плохой висунув свої вимоги: що відомо про терориста, який захопив заручників у Луцьку
Що ще відомо про терориста
Також ЗМІ дізнались, що чоловік офіційно прописаний у місті Дубно Рівненська область). У Луцьку він має багато знайомих.
Видання повідомляє, що раніше Максим Кривош відсидів кілька термінів у місцях позбавлення волі. Саме там він і написав свою книгу "Філософія злочинця".
Раніше Кривош проходив примусове лікування у психіатричній лікарні.
Захоплення заручників у Луцьку: факти
- Близько 9 ранку 21 липня чоловік захопив автобус із заручниками у центрі Луцька.
- Під час захоплення пролунали кілька пострілів – про це говорили очевидці, а також свідчать пошкоджені вікна в автобусі. також терорист кинув гранату у бік поліції. На щастя, вона не вибухнула.
- Точна кількість заручників невідома, за попередніми даними, в автобусі перебуває близько 20 людей.
- Терориста також озвучив свої вимоги, зокрема аби глави судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков записали і виклали в ютюбі заяви про те, що саме вони є "терористами в законі".
- Також він вимагає. щоб на місце події прибули "усі журналісти". Телефоном він поговорив із головним редактором “Цензор.нет” Юрієм Бутусовим, теж вимагав, щоб редактор приїхав до Луцька.