З чоловіком, який захопив заручників у Луцьку і представився Максимом Плохим, поговорив журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов. Він сказав терористу, що може приїхати до нього, але за це просить звільнити частину заручників.

Свою розмову з Максимом Плохим Бутусов переповів на власній фейсбук-сторінці. Він зауважив: зловмисник розповів йому, що має багато зброї та вибухівку.

Актуально Максим Плохой висунув свої вимоги: що відомо про терориста, який захопив заручників у Луцьку

Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно. Він вимагає від журналістів поширення його вимог, які викладені в зверненні. Його вимоги опубліковані,

– написав Бутусов.

Що ще сказав Плохой Бутусову:

Терорист сказав, що хоче, щоб до нього приїхали "усі журналісти". На це Бутусов відповів, що готовий це зробити.

Я відповів, що готовий приїхати, якщо він в обмін на мене відпустить жінок і дітей в автобусі,

– наголосив журналіст.

Після цього Плохой сказав, що підозрює, нібито Бутусов є співробітником поліції, і кинув слухавку.

"Ось, пишу на своєму акаунті, я дійсно з вами говорив, Максим, готовий виїхати, в обмін на частину заручників", – додав Бутусов.

Що відомо про захоплення заручників у Луцьку: коротко

Вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік, який називає себе Максимом Плохим, захопив в заручники пасажирів рейсового автобуса.

У транспортному засобі перебуває від 10 до 20 людей.

Плохой погрожує підірвати вибухівку та вже кілька разів стріляв з вікон автобуса.

Він висунув низку вимог до вищого керівництва держави, відомих діячів, релігійних лідерів та олігархів.

Усіх їх Плохой закликає визнати себе терористами та записати відповідні відеозвернення.

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