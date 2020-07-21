З луцьким терористом Плохим поспілкувався журналіст Бутусов: деталі розмови
З чоловіком, який захопив заручників у Луцьку і представився Максимом Плохим, поговорив журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов. Він сказав терористу, що може приїхати до нього, але за це просить звільнити частину заручників.
Свою розмову з Максимом Плохим Бутусов переповів на власній фейсбук-сторінці. Він зауважив: зловмисник розповів йому, що має багато зброї та вибухівку.
Актуально Максим Плохой висунув свої вимоги: що відомо про терориста, який захопив заручників у Луцьку
Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно. Він вимагає від журналістів поширення його вимог, які викладені в зверненні. Його вимоги опубліковані,
– написав Бутусов.
Що ще сказав Плохой Бутусову:
- Терорист сказав, що хоче, щоб до нього приїхали "усі журналісти". На це Бутусов відповів, що готовий це зробити.
Я відповів, що готовий приїхати, якщо він в обмін на мене відпустить жінок і дітей в автобусі,
– наголосив журналіст.
- Після цього Плохой сказав, що підозрює, нібито Бутусов є співробітником поліції, і кинув слухавку.
"Ось, пишу на своєму акаунті, я дійсно з вами говорив, Максим, готовий виїхати, в обмін на частину заручників", – додав Бутусов.
Що відомо про захоплення заручників у Луцьку: коротко
- Вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік, який називає себе Максимом Плохим, захопив в заручники пасажирів рейсового автобуса.
- У транспортному засобі перебуває від 10 до 20 людей.
- Плохой погрожує підірвати вибухівку та вже кілька разів стріляв з вікон автобуса.
- Він висунув низку вимог до вищого керівництва держави, відомих діячів, релігійних лідерів та олігархів.
- Усіх їх Плохой закликає визнати себе терористами та записати відповідні відеозвернення.
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