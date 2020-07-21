С мужчиной, который захватил заложников в Луцке и представился Максимом Плохим, поговорил журналист и военный эксперт Юрий Бутусов. Он сказал террористу, что может приехать к нему, но при этом просит освободить часть заложников.

Свой разговор с Максимом Плохим Бутусов рассказал на своей фейсбук-странице. Он отметил: злоумышленник рассказал ему, что имеет много оружия и взрывчатку.

Актуально Максим Плохой выдвинул свои требования: что известно о террористе, который захватил заложников в Луцке

Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно. Он требует от журналистов распространения его требований, изложенных в обращении. Его требования опубликованы,

– написал Бутусов.

Что еще сказал Плохой Бутусову:

Террорист сказал, что хочет, чтобы к нему приехали "все журналисты". На это Бутусов ответил, что готов это сделать.

Я ответил, что готов приехать, если он в обмен на меня отпустит женщин и детей в автобусе,

– отметил журналист.

После этого Плохой сказал, что подозревает, якобы Бутусов является сотрудником полиции, и бросил трубку.

"Вот, пишу на своем аккаунте, я действительно с вами говорил, Максим, готов выехать в обмен на часть заложников", – добавил Бутусов.

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