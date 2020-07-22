Максиму Кривошу, який у Луцьку захопив автобус із людьми і погрожував його підірвати, вже повідомили про підозру. Так само вручили її ймовірному спільнику луцького терориста у Харкові. Кривоша підозрюють не лише у тероризмі, а й у посяганні на життя поліцейського та незаконному поводженні зі зброєю.

Про вручення підозри луцькому терористу Максиму Кривошу пише пресслужба Офісу генерального прокурора.

Це цікаво СБУ хотіла привести до луцького терориста "журналістів" і організувати штурм, – ОП

Повідомлено громадянину про підозру у вчиненні терористичного акту, захопленні та триманні осіб як заручників з погрозою знищення людей, посяганні на життя працівника правоохоронного органу, а також у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами,

– мовиться у повідомленні.

Як кажуть в Офісі генпрокурора, наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Водночас, Дмитру Михайленку – ймовірному спільнику Кривоша – вже теж вручили підозру. Щоправда, лише за однією статтею – "Незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами".

Прокурори вимагатимуть взяти його під варту на 60 діб без права внесення застави.

Що відомо про захоплення заручників у Луцьку:

Зранку 21 липня чоловік на ім'я Максим Кривош (поліції він представився під іншим прізвищем – "Плохой") захопив у центрі Луцька маршрутку з 13 заручниками. Він сам зателефонував у поліцію й заявив, що має з собою вибухівку й стрілецьку зброю.

Його ключовими вимогами було, аби відомі українські політики, олігархи, релігійні лідери виклали у своїх соціальних мережах зізнання про те, що вони – "терористи в законі". Водночас, президент Зеленський мав записати відео з рекомендацією подивитися фільм "Земляни".

Час від часу Кривош стріляв з автобуса та викидав на вулицю саморобні вибухові пристрої.

Він ледь не поранив правоохоронця, коли стріляв із вікна автобуса.

Ближче до вечора терорист відпустив перших трьох заручників – пенсіонерку, вагітну жінку й неповнолітнього хлопця.

У відповідь на це Володимир Зеленський виконав його вимогу – у соцмережах рекомендував переглянути фільм "Земляни" 2005 року. Близько 22:00 терорист здався в руки поліції, всі люди були звільнені, ніхто не постраждав.