Максиму Кривошу, который в Луцке захватил автобус с людьми и угрожал его взорвать, уже сообщили о подозрении. Так же вручили его вероятному сообщнику луцкого террориста в Харькове. Кривоша подозревают не только в терроризме, но и в посягательстве на жизнь полицейского и незаконном обращении с оружием.

О вручении подозрения луцком террористу Максиму Кривошу пишет пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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Сообщено гражданину о подозрении в совершении террористического акта, захвате и удержании лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами,

– говорится в сообщении.

Как говорят в Офисе генпрокурора, сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

В то же время, Дмитрию Михайленко – предполагаемому сообщнику Кривоша – уже тоже вручили подозрение. Правда, только по одной статье – "Незаконное обращение с оружием и боеприпасами".

Прокуроры будут требовать взять его под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Что известно о захвате заложников в Луцке:

Утром 21 июля мужчина по имени Максим Кривошей (полиции он представился под другой фамилией – "Плохой") захватил в центре Луцка маршрутку с 13 заложниками. Он сам позвонил в полицию и заявил, что с собой взрывчатку и стрелковое оружие.

Его ключевыми требованиями было, чтобы известные украинские политики, олигархи, религиозные лидеры выложили в своих социальных сетях признание о том, что они – "террористы в законе". В то же время, президент Зеленский должен был записать видео с рекомендацией посмотреть фильм "Земляне".

Время от времени Кривошей стрелял из автобуса и выбрасывал на улицу самодельные взрывные устройства.

Он едва не ранил правоохранителя, когда стрелял из окна автобуса.

Ближе к вечеру террорист отпустил первых трех заложников – пенсионерку, беременную женщину и несовершеннолетнего юношу.

В ответ на это Владимир Зеленский исполнил его требование – в соцсетях рекомендовал посмотреть фильм "Земляне" 2005 года. Около 22:00 террорист сдался в руки полиции, все люди были освобождены, никто не пострадал.

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