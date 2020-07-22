Терроризм, использование оружия, покушение на полицейского: Кривошу сообщили о подозрении
Максиму Кривошу, который в Луцке захватил автобус с людьми и угрожал его взорвать, уже сообщили о подозрении. Так же вручили его вероятному сообщнику луцкого террориста в Харькове. Кривоша подозревают не только в терроризме, но и в посягательстве на жизнь полицейского и незаконном обращении с оружием.
О вручении подозрения луцком террористу Максиму Кривошу пишет пресс-служба Офиса генерального прокурора.
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Сообщено гражданину о подозрении в совершении террористического акта, захвате и удержании лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами,
– говорится в сообщении.
Как говорят в Офисе генпрокурора, сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.
В то же время, Дмитрию Михайленко – предполагаемому сообщнику Кривоша – уже тоже вручили подозрение. Правда, только по одной статье – "Незаконное обращение с оружием и боеприпасами".
Прокуроры будут требовать взять его под стражу на 60 суток без права внесения залога.
Что известно о захвате заложников в Луцке:
- Утром 21 июля мужчина по имени Максим Кривошей (полиции он представился под другой фамилией – "Плохой") захватил в центре Луцка маршрутку с 13 заложниками. Он сам позвонил в полицию и заявил, что с собой взрывчатку и стрелковое оружие.
- Его ключевыми требованиями было, чтобы известные украинские политики, олигархи, религиозные лидеры выложили в своих социальных сетях признание о том, что они – "террористы в законе". В то же время, президент Зеленский должен был записать видео с рекомендацией посмотреть фильм "Земляне".
- Время от времени Кривошей стрелял из автобуса и выбрасывал на улицу самодельные взрывные устройства.
- Он едва не ранил правоохранителя, когда стрелял из окна автобуса.
- Ближе к вечеру террорист отпустил первых трех заложников – пенсионерку, беременную женщину и несовершеннолетнего юношу.
- В ответ на это Владимир Зеленский исполнил его требование – в соцсетях рекомендовал посмотреть фильм "Земляне" 2005 года. Около 22:00 террорист сдался в руки полиции, все люди были освобождены, никто не пострадал.
Харьковский сообщник Кривоша: что об этом известно
- После успешной спецоперации в Луцке правоохранители признались, что в Харькове задержали предполагаемого сообщника Кривоша.
- Это – 43-летний Дмитрий Михайленко. Он будто бы тесно общался с "луцким террористом".
- У этого мужчины нашли большой арсенал оружия. Его он будто бы вывез из зоны АТО для самообороны.
- Мужчина не воевал на Востоке, но был волонтером.
- Во время обысков мужчина вел себя адекватно и сам отдал оружие и боеприпасы.