В Офисе Президента заявили, что во время спецоперации в Луцке СБУ с помощью "журналистов" хотела разговорить террориста, который захватил заложников. После этого планировали штурмовать автобус.

"Журналисты" для штурма

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко был на всех разговорах переговорщика с Максимом Кривошем. Об этом он рассказал "НВ".

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Мы делали разные маневры – ему звонят журналисты для того, чтобы его разговорить. Но на самом деле это были не журналисты,

– рассказал Тимошенко.

По его словам, к террористу пытались привести "журналистов", как он и требовал. Однако впоследствии Кривош сам отказался от своей же идеи.

Тимошенко убеждает, что так СБУ готовилась брать автобус штурмом.

Рассматривали привлечение снайперов

Кроме того, луцкий террорист был под контролем снайперов. Их планировали привлечь к освобождению заложников.

"Были разные идеи о том, как вытащить террориста, чтобы он появился хотя бы в одном из окон автобуса, чтобы снайперы могли сработать. Отправляли коптер, который его слил, приходил переговорщик", - добавил замглавы ОП.

Но эти варианты не реализовали. Боялись, что террорист взорвет автобус.

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