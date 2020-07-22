В Офісі Президента заявили, що під час спецоперації в Луцьку СБУ за допомогою "журналістів" хотіла розговорити терориста, який захопив заручників. Після цього планували штурмувати автобус.

"Журналісти" для штурму

Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко був на всіх розмовах перемовника з Максимом Кривошем. Про це він розповів "НВ".

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Ми робили різні маневри – йому дзвонять журналісти для того, щоб його розговорити. Але насправді це були не журналісти,

– розповів Тимошенко.

За його словами, до терориста намагалися привести "журналістів", як він і вимагав. Однак згодом Кривош сам відмовився від своєї ж ідеї.

Тимошенко переконує, що так СБУ готувалася брати автобус штурмом.

Розглядали залучення снайперів

Крім того, луцький терорист був під контролем снайперів. Їх планували залучити у звільнення заручників.

"Були різні ідеї про те, як витягнути терориста, щоб він з'явився хоча б в одному з вікон автобуса, щоб снайпери могли спрацювати. Відправляли коптер, який його злив, приходив перемовник", – додав заступник голови ОП.

Але ці варіанти не реалізували. Боялися, що терорист підірве автобус.

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