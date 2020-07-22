СБУ хотіла привести до луцького терориста "журналістів" і організувати штурм, – ОП
В Офісі Президента заявили, що під час спецоперації в Луцьку СБУ за допомогою "журналістів" хотіла розговорити терориста, який захопив заручників. Після цього планували штурмувати автобус.
"Журналісти" для штурму
Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко був на всіх розмовах перемовника з Максимом Кривошем. Про це він розповів "НВ".
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Ми робили різні маневри – йому дзвонять журналісти для того, щоб його розговорити. Але насправді це були не журналісти,
– розповів Тимошенко.
За його словами, до терориста намагалися привести "журналістів", як він і вимагав. Однак згодом Кривош сам відмовився від своєї ж ідеї.
Тимошенко переконує, що так СБУ готувалася брати автобус штурмом.
Розглядали залучення снайперів
Крім того, луцький терорист був під контролем снайперів. Їх планували залучити у звільнення заручників.
"Були різні ідеї про те, як витягнути терориста, щоб він з'явився хоча б в одному з вікон автобуса, щоб снайпери могли спрацювати. Відправляли коптер, який його злив, приходив перемовник", – додав заступник голови ОП.
Але ці варіанти не реалізували. Боялися, що терорист підірве автобус.
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Захоплення автобуса зі заручниками в Луцьку: основне
- Зранку 21 липня чоловік на ім'я Максим Кривош (поліції він представився Максим Плохой) захопив у центрі Луцька автобус з 13 заручниками.
- Він сам зателефонував у поліцію й заявив, що має з собою вибухівку й стрілецьку зброю.
- Терорист вимагав, аби ключові українські політики й олігархи виклали у своїх соціальних мережах зізнання про те, що вони – "терористи в законі". Водночас, президент Зеленський мав записати відео з рекомендацією подивитися фільм "Земляни".
- Першими домовленостями, яких вдалося досягнути, була передача води заручникам в автобус.
- Пізніше Плохой відпустив перших трьох заручників – пенсіонерку, вагітну жінку й неповнолітнього хлопця.
- У відповідь на це Володимир Зеленський виконав вимогу – у соцмережах рекомендував переглянути фільм "Земляни" 2005 року. Однак згодом він видалив відео.
- Приблизно о 22:00 терорист здався поліції, всі люди були звільнені, ніхто не постраждав.
- Криміналісти працювали в Луцьку всю ніч, автобус відвезли з площі в центрі міста тільки під ранок 22 липня.