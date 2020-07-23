Захват заложников в Луцке, а также ряд громких преступлений в Киеве, произошедших в течение одного дня, вызвали беспокойство. С чем связан всплеск преступности и что будет дальше – рассказал бывший председатель Службы внешней разведки Украины.

Причины криминализации ситуации

Как пояснил 24 каналу бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, захват заложников в Луцке, взрыв в Киеве, звонки о минировании – системное явление, указывающее о нарастании нездоровых тенденций в обществе.

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Произошло резонансное преступление – захват заложников в Луцке. И здесь активизировались силы, не скоординированные с террористом напрямую, но готовые к радикальным действиям. События в Луцке стали негативным примером для тех, кто уже был сориентирован на определенные незаконные действия – радикальные, криминальные, дестабилизации ситуации, месть,

– рассказывает Николай Маломуж.

Задержание Максима Кривоша. Видео

По словам экс-главы внешней разведки, эти преступления совершены не спонтанно, а сформированы ранее по разным причинам: политических, социально-экономических, из-за военного противостояния с Россией. Это вызвано общественными настроениями: падением уровня морали, культуры, правосознания.

Есть часть людей, которые готовы решать свои проблемы радикальным и криминальным путем. У них есть фобии, возникшие на религиозной, социальной, правовой почве, реакция на несправедливость, коррупцию и т. д. - говорит Маломуж.

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Что произошло в Луцке и Киеве: главное

Максим Кривош захватил автобус с заложниками в Луцке утром 21 июля и более 12 часов удерживал их. Мужчина угрожал взорвать автобус. У него были гранаты и другое автоматическое оружие.

Террорист обнародовал требования к высшему руководству государства. Кривош хотел, чтобы все чиновники Украины, религиозные и политические деятели должны были обнародовать текст и видеообращение с содержанием "Я – террорист в законе". При этом президент Зеленский должен был опубликовать обращение с призывом пересмотреть фильм "Земляне" 2005 года.

Вечером 21 июля после 12 часов переговоров, в частности с президентом Зеленским, террорист сам сдался и отпустил всех заложников.

В этот же день на горячую линию Киева из разных мест поступили сообщения о минировании. В частности: с железнодорожного вокзала, аэропорта в Жулянах, метро "Минская", торгового центра "Ocean Plaza" и из Апелляционного суда в Соломенском районе.

Рядом со станцией метро Минская произошел взрыв. К счастью, никто не пострадал.

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Как луцкий террорист готовился к преступлению

Николай Маломуж отмечает: правоохранители должны выявлять людей, склонных к терроризму, у которых фобии преобладают над здравым смыслом и которые в любой момент могут сорваться. По его мнению, правоохранительная система – полиция, СБУ – с задачей предубеждения радикальных действий не справляются. И люди чувствуют себя сегодня незащищенными.

Луцкий террорист должен был попасть в поле зрения правоохранителей ранее. Он был неадекватен, с психологическими отклонениями, имел тюремный срок. Свой негатив проявлял в соцсетях и непосредственно среди соседей – заявлял о готовности расправляться со всеми. Заявления о возможных радикальных действиях должны вызвать пристальное внимание СБУ,

- отмечает Николай Маломуж.



Тероррист готовился несколько месяцев / Скриншот с ютуб-канала

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Специалист замечает: активная фаза подготовки к теракту началась два-три месяца назад. Когда Кривош начал публикации. Он подыскивал, как проявить свое недовольство, получить резонанс. Преступник мог совершить прямой теракт в отношении лиц, которые ему не нравятся, или прибегнуть к шантажу – захватить заложников. Он выбрал второй вариант.

Из действий и разговоров террориста можно сказать, что он не был готов к радикальным действиям. Не вытащил чеку из гранаты, стрелял не на поражение. Очевидно, его намерение – напугать, создать ажиотаж, резонанс. Но сознательно без жертв. Потому что он это мог легко сделать. И обращение Зеленского разблокировало ситуацию,

– подчеркивает Маломуж.

При этом эксперт отмечает: если не принять меры, то осенью ситуация будет иметь еще более выраженный характер.

Взрыв возле станции метро "Минская" в Киеве. Видео

"Из-за пандемии коронавируса полтора-два миллиона человек остались без работы. Они могут быть в состоянии отчаяния, озлобленности. Некоторые готовы к радикальным действиям. Это могут использовать некоторые партии и задействовать эти силы на свою сторону. И это угроза. Потому что может возникнуть мощный неконтролируемый процесс", – отмечает экс-глава разведки.

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Поэтому, убежден Николай Маломуж, власти сейчас нужно эффективно работать во всех сферах – экономической, социальной, гуманитарной, информационной, формировать толерантные отношения. Без нового стратегического направления в экономике, задействования всех ресурсов для оживления бизнеса – ситуацию глобального не изменить.