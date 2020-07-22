Луцкий террорист Кривош ранее находился под надзором правоохранителей, – полиция
Максим Кривош, который 21 июля захватил автобус с заложниками в Луцке, уже находился под наблюдением правоохранителей. Однако недавно в органах решили, что в постоянном контроле за Кривошем нет необходимости.
Террориста ночью допросили
В поле зрения полицейских Кривош находился, однако не в последнее время. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Волынской области Юрий Крошко на брифинге, информирует 24 канал.
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В ночь с 21 на 22 июля следователи СБУ уже провели допрос задержанного.
В ночное время был проведен допрос. Пока о сотрудничестве речь не шла. После второго-третьего допроса можно будет говорить,
– сказал Данюков.
Сейчас Кривош находится в СИЗО
Отметим, что ранее в полиции сообщили, что сейчас Кривош находится в СИЗО. 23 июля, вероятно, суд будет избирать ему меру пресечения. Террористу объявят подозрение в:
- захвате заложников;
- незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами;
- посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа;
- террористическом акте.
Главное о захвате заложников в Луцке
- Неизвестный захватил автобус с заложниками в Луцке утром 21 июля.
- Злоумышленник сам позвонил в полицию и сообщил об этом.
- Он пригрозил взорвать автобус. Мужчина, который назвал себя Максимом Плохим, отметил: у него есть гранаты и другое автоматическое оружие.
- Также злоумышленник обнародовал требования. Он хотел, чтобы чиновники Украины, религиозные и политические деятели обнародовали видеообращение с содержанием "Я – террорист в законе" и порекомендовали к просмотру фильм "Земляне" 2005 года.
- Известно, что захватил заложников 44-летний житель Ровненской области. Его настоящее имя – Максим Кривош. В сети разместили книгу его авторства "Философия преступника".
- Вечером 21 июля после более чем 12 часов переговоров, в частности с президентом Зеленским, террорист сам сдался и отпустил всех заложников.