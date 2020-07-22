Максим Кривош, который 21 июля захватил автобус с заложниками в Луцке, уже находился под наблюдением правоохранителей. Однако недавно в органах решили, что в постоянном контроле за Кривошем нет необходимости.

Террориста ночью допросили

В поле зрения полицейских Кривош находился, однако не в последнее время. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Волынской области Юрий Крошко на брифинге, информирует 24 канал.

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В ночь с 21 на 22 июля следователи СБУ уже провели допрос задержанного.

В ночное время был проведен допрос. Пока о сотрудничестве речь не шла. После второго-третьего допроса можно будет говорить,

– сказал Данюков.

Сейчас Кривош находится в СИЗО

Отметим, что ранее в полиции сообщили, что сейчас Кривош находится в СИЗО. 23 июля, вероятно, суд будет избирать ему меру пресечения. Террористу объявят подозрение в:

захвате заложников;

незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами;

посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа;

террористическом акте.

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