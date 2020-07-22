Максим Кривош, який 21 липня захопив автобус з заручниками у Луцьку, уже перебував під наглядом правоохоронців. Проте нещодавно в органах вирішили, що у постійному контролі за Кривошем нема необхідності.

Терориста вночі допитали

У полі зору поліцейських Кривош перебував, проте не останнім часом. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Волинській області Юрій Крошко на брифінгу, інформує 24 канал.

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У ніч з 21 на 22 липня слідчі СБУ уже провели допит затриманого.

У нічний час був проведений допит. Поки про співпрацю не йшлося. Після другого-третього допиту можна буде говорити,

– сказав Данюков.

Зараз Кривош перебуває у СІЗО

Зазначимо, що раніше у поліції повідомили, що наразі Кривош перебуває у СІЗО. 23 липня, ймовірно, суд обиратиме йому запобіжний захід. Терористу оголосять підозру у:

захопленні заручників;

незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами;

посяганні на життя працівника правоохоронного органу;

терористичному акті.

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