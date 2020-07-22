Луцький терорист Кривош раніше перебував під наглядом правоохоронців, – поліція
Максим Кривош, який 21 липня захопив автобус з заручниками у Луцьку, уже перебував під наглядом правоохоронців. Проте нещодавно в органах вирішили, що у постійному контролі за Кривошем нема необхідності.
Терориста вночі допитали
У полі зору поліцейських Кривош перебував, проте не останнім часом. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Волинській області Юрій Крошко на брифінгу, інформує 24 канал.
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У ніч з 21 на 22 липня слідчі СБУ уже провели допит затриманого.
У нічний час був проведений допит. Поки про співпрацю не йшлося. Після другого-третього допиту можна буде говорити,
– сказав Данюков.
Зараз Кривош перебуває у СІЗО
Зазначимо, що раніше у поліції повідомили, що наразі Кривош перебуває у СІЗО. 23 липня, ймовірно, суд обиратиме йому запобіжний захід. Терористу оголосять підозру у:
- захопленні заручників;
- незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами;
- посяганні на життя працівника правоохоронного органу;
- терористичному акті.
Головне про захоплення заручників у Луцьку
- Невідомий захопив автобус із заручниками в Луцьку вранці 21 липня.
- Зловмисник сам зателефонував до поліції та повідомив про це.
- Він пригрозив підірвати автобус. Чоловік, який назвав себе Максимом Плохим, зазначив: у нього є гранати й інша автоматична зброя.
- Також зловмисник оприлюднив вимоги. Він хотів, аби чиновники України, релігійні й політичні діячі оприлюднили відеозвернення зі змістом "Я – терорист в законі" та порекомендували до перегляду фільм "Земляни" 2005 року.
- Відомо, що захопив заручників 44-річний житель Рівненської області. Його справжнє ім'я – Максим Кривош. В мережі розмістили книгу його авторства "Філософія злочинця".
- Увечері 21 липня після понад 12 годин перемовин, зокрема з президентом Зеленським, терорист сам здався та відпустив усіх заручників.