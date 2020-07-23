Захоплення заручників у Луцьку, а також низка гучних злочинів у Києві, що сталися протягом одного дня, викликали занепокоєння. З чим пов'язаний сплеск злочинності і що буде далі – розказав колишній голова Служби зовнішньої розвідки України.

Причини криміналізації ситуації

Як пояснив 24 каналу колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, захоплення заручників у Луцьку, вибух у Києві, дзвінки про мінування – системне явище, що вказує про наростання нездорових тенденцій у суспільстві.

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Стався резонансний злочин – захоплення заручників у Луцьку. І тут активізувалися сили, не скоординовані з терористом безпосередньо, але готові до радикальних дій. Події в Луцьку стали негативним прикладом для тих, хто вже був зорієнтований на певні незаконні дії – радикальні, кримінальні, дестабілізацію ситуації, помсту,

– розповідає Микола Маломуж.

Затримання Максима Кривоша. Відео

За словами ексголови зовнішньої розвідки, ці злочини скоєні не спонтанно, а сформовані раніше з різних причин: політичних, соціально-економічних, через військове протистояння з Росією. Це викликано суспільними настроями: падінням рівня моралі, культури, правосвідомості.

Є частина людей, які готові вирішувати свої проблеми радикальним і кримінальним шляхом. У них є фобії, що виникли на релігійному, соціальному, правовому ґрунті, реакція на несправедливість, корупцію тощо, – говорить Маломуж.

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Що сталося в Луцьку та Києві: головне

Максим Кривош захопив автобус із заручниками в Луцьку вранці 21 липня і понад 12 годин утримував їх. Чоловік погрожував підірвати автобус. У нього були гранати та інша автоматична зброя.

Терорист оприлюднив вимоги до вищого керівництва держави. Кривош хотів, щоб всі чиновники України, релігійні й політичні діячі мали оприлюднити текст і відеозвернення зі змістом "Я – терорист в законі". Натомість президент Зеленський мав опублікувати звернення із закликом переглянути фільм "Земляни" 2005 року.

Увечері 21 липня після 12 годин перемовин, зокрема з президентом Зеленським, терорист сам здався та відпустив усіх заручників.

У цей же день на гарячу лінію Києва з різних місць надійшли повідомлення про мінування. Зокрема: із залізничного вокзалу, аеропорту в Жулянах, метро "Мінська", торгового центру "Ocean Plaza" та з Апеляційного суду в Солом'янському районі.

Поруч зі станцією метро Мінська стався вибух. На щастя, ніхто не постраждав.

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Як луцький терорист готувався до злочину

Микола Маломуж зауважує: правоохоронці повинні виявляти людей, схильних до тероризму, у яких фобії переважають над здоровим глуздом і які в якийсь момент можуть зірватися. На його думку, правоохоронна система – поліція, СБУ – із завданням упередження радикальних дій не справляються. І люди відчувають себе сьогодні не захищеними.

Луцький терорист повинен був потрапити в поле зору правоохоронців раніше. Він був неадекватний, з психологічними відхиленнями, мав тюремний термін. Свій негатив проявляв у соцмережах і безпосередньо серед сусідів – заявляв про готовність розправлятися з усіма. Заяви про можливі радикальні дії повинні викликати пильну увагу СБУ,

– наголошує Микола Маломуж.



Терорист готувався кілька місяців / Скриншот з ютуб-каналу

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Фахівець зауважує: активна фаза підготовки до теракту почалася два-три місяці тому. Коли Кривош почав публікації. Він підшукував, як проявити своє незадоволення, отримати резонанс. Злочинець міг вчинити прямий теракт щодо осіб, які йому не подобаються, або вдатися до шантажу – захопити заручників. Він обрав другий варіант.

З дій і розмов терориста можна сказати, що він не був готовий до радикальних дій. Не витягнув чеку з гранати, стріляв не на ураження. Вочевидь, його намір – налякати, створити ажіотаж, резонанс. Але свідомо без жертв. Бо він це міг легко зробити. І звернення Зеленського розблокувало ситуацію,

– підкреслює Маломуж.

При цьому експерт наголошує: якщо не вжити заходів, то восени ситуація матиме ще більш виражений характер.

Вибух біля станції метро "Мінська" в Києві. Відео

"Через пандемію коронавірусу півтора-два мільйони людей залишилися без роботи. Вони можуть бути в стані розпачу, озлобленості. Дехто готовий до радикальних дій. Це можуть використати деякі партії і задіяти ці сили на свою сторону. І це загроза. Бо може виникнути потужний неконтрольований процес", – зазначає ексголова розвідки.

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Тому, переконаний Микола Маломуж, владі зараз потрібно ефективно працювати у всіх сферах – економічній, соціальній, гуманітарній, інформаційній, формувати толерантні відносини. Без нового стратегічного напрямку в економіці, задіянні всіх ресурсів для оживлення бізнесу – ситуації глобального не змінити.