Ілон Маск відреагував на захоплення заручників у Луцьку
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21 липня озброєнний чоловік захопив заручників у центрі Луцька та утримував їх 12 годин в автобусі. Інцидент прокоментував засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск.
Свою реакцію він залишив під публікацією видання The New York Times про події в Луцьку у твіттері.
До слова Зоозахисник і двічі судимий: що відомо про терориста, який захопив заручників у Луцьку
Ілон Маск написав: "Просто ще один день у 2020 році".
Ілон Маск прокоментував допис про Луцьк / Скриншот
Після цього він опублікував мем: "2020 рік кожні дві хвилини: Це навіть не моя фінальна форма".
Допис Ілона Маска про 2020 рік / Скриншот
Захоплення заручників у Луцьку: коротко про головне
- Терорист 21 липня вранці сам зателефонував до поліції та повідомив, що взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса.
- Терорист пригрозив підірвати себе і усіх пасажирів. Він зазначив, що у нього є гранати й інша зброя.
- Чоловік називає себе Максимом Плохим, але його справжнє його ім'я Кривош Максим Степанович.
- У соцмережах він висунув свої вимоги: усі чиновники України, релігійні і політичні діячі мають оприлюднити текст і відеозвернення зі змістом "Я – терорист в законі".
- За фактом вищезазначених подій поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про захоплення заручників. Згодом СБУ відкрила справу за статтею про теракт.
- Увечері 21 липня після понад 12 годин перемовин, зокрема з президентом Зеленським, терорист сам здався та відпустив усіх заручників. На щастя, жертв та постраждалих немає.