21 липня озброєнний чоловік захопив заручників у центрі Луцька та утримував їх 12 годин в автобусі. Інцидент прокоментував засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск.

Свою реакцію він залишив під публікацією видання The New York Times про події в Луцьку у твіттері.

До слова Зоозахисник і двічі судимий: що відомо про терориста, який захопив заручників у Луцьку

Ілон Маск написав: "Просто ще один день у 2020 році".



Ілон Маск прокоментував допис про Луцьк / Скриншот

Після цього він опублікував мем: "2020 рік кожні дві хвилини: Це навіть не моя фінальна форма".



Допис Ілона Маска про 2020 рік / Скриншот

Захоплення заручників у Луцьку: коротко про головне