Илон Маск отреагировал на захват заложников в Луцке
21 июля вооруженный мужчина захватил заложников в центре Луцка и удерживал их 12 часов в автобусе. Инцидент прокомментировал основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск.
Свою реакцию он оставил под публикацией издания The New York Times о событиях в Киеве в твиттере.
К слову Зоозащитник и дважды судимый: что известно о террористе, который захватил заложников в Луцке
Он написал: "Просто еще один день в 2020 году".
Илон Маск прокомментировал сообщение о Луцке / Скриншот
После этого он опубликовал мем: "2020 каждые две минуты: Это даже не моя финальная форма".
Сообщение Илона Маска о 2020 годе / Скриншот
Захват заложников в Луцке: коротко о главном
- Террорист 21 июля утром сам позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.
- Террорист пригрозил взорвать себя и всех пассажиров. Он отметил, что у него есть гранаты и другое оружие.
- Мужчина называет себя Максимом Плохим, но его настоящее его имя Кривош Максим Степанович.
- В соцсетях он выдвинул свои требования: все чиновники Украины, религиозные и политические деятели должны обнародовать текст и видеообращение с содержанием "Я – террорист в законе".
- По факту вышеупомянутых событий полиция открыла уголовное производство по статье о захвате заложников. Впоследствии СБУ возбудила дело по статье о теракте.
- Вечером 21 июля после более 12 часов переговоров, в частности с президентом Зеленским, террорист сам сдался и отпустил всех заложников. К счастью, жертв и пострадавших нет.