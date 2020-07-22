21 июля вооруженный мужчина захватил заложников в центре Луцка и удерживал их 12 часов в автобусе. Инцидент прокомментировал основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск.

Свою реакцию он оставил под публикацией издания The New York Times о событиях в Киеве в твиттере.

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Он написал: "Просто еще один день в 2020 году".

Илон Маск прокомментировал сообщение о Луцке / Скриншот

После этого он опубликовал мем: "2020 каждые две минуты: Это даже не моя финальная форма".

Сообщение Илона Маска о 2020 годе / Скриншот

Захват заложников в Луцке: коротко о главном