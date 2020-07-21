Луцьк та розмови про хвилю тероризму: кримінологиня пояснює, чи варто панікувати
Якщо уважно слідкувати за новинами, то можна подумати, що в Україні відбувається багато терактів. Але таке враження складається лише через те, що у ЗМІ люблять приділяти багато уваги таким подіям. Цю думку висловила кримінологиня Анна Маляр.
В Україні через війну є великий вибір нелегальної зброї. Тому будь-який терорист може придбати її для злочинної діяльності. Але хвилі тероризму в нашій країні не спостерігається. Про це розповіла у коментарі для сайту 24 каналу юристка-кримінологиня, голова Центру правових та кримінологічних досліджень Анна Маляр.
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Чи є хвиля тероризму?
За переконанням експертки, засоби масової інформації дуже полюбляють висвітлювати події, які пов’язані з терористичними актами. Через це складається враження, що в Україні їх багато. Насправді для країни, яка воює, є абсолютно передбачуваним, що вчиняються подібні злочини.
І якщо порівнювати із довоєнними часами, то зараз знайти необхідну зброю для цього набагато легше.
Злочинів із використанням зброї стало більше, її застосовують навіть у тих випадках, де насильство могло бути без зброї,
– сказала Анна Маляр.
Кримінологиня підкреслила, що у 2012 році в Херсонській області також відбулось захоплення великої кількості заручників у автобусі, але тоді зловмисник використовував розбиту пляшку аби погрожувати водію транспортного засобу.
Портрет терориста
Події ж у Луцьку доводять, що знайти необхідну зброю для терориста не проблема. Держава зобов’язана докладати більше зусиль, аби виявляти тих, хто торгує таким нелегальним товаром.
До слова, Максим Плохой, який захопив людей у Луцьку, за переконанням Анни Маляр, не зовсім усвідомлює, що робить.
Його дії носять скоріше емоційний характер. Чоловік висуває вимоги, які виконати неможливо, він ймовірно не розуміє чим все закінчиться,
– заявила експертка.
Нагадаємо, що терорист у Луцьку вимагає, аби відомі особи, зокрема й керівництво держави, визнали, що це вони є "терористами у законі".
"Зазвичай терористи хочуть грошей. А у цьому випадку вимоги не матеріального характеру. Це є звернення до відомих людей й бажання якось стати в один ряд з ними, але він не знає як це зробити", – пояснила Анна Маляр.
- 21 липня близько 9:30 терорист, який назвав себе Максимом Плохим, зателефонував до поліції та повідомив, що взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса.
- Він пригрозив його підірвати та заявив, що має зброю.
- В автобусі близько 20 людей, серед них – діти та вагітна жінка.
- На місці працює поліція та глава МВС Арсен Аваков. Станом на 19:30 тривають переговори з терористом.
- Максим Плохой вимагає, аби усі топ чиновники України, релігійні і політичні діячі оприлюднити текст і відеозвернення зі змістом "Я – терорист в законі".
- Наразі є вже перші результати переговорів, терорист дозволив принести людям воду.