Если внимательно следить за новостями, то можно подумать, что в Украине происходит много терактов. Но такое впечатление складывается только потому, что в СМИ любят уделять много внимания таким событиям. Это мнение выразила криминолог Анна Маляр.

В Украине из-за войны есть большой выбор нелегального оружия. Поэтому любой террорист может приобрести его для преступной деятельности. Но волны терроризма в нашей стране не наблюдается. Об этом рассказала в комментарии для сайта 24 канала юрист-криминолог, председатель Центра правовых и криминологических исследований Анна Маляр.

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Есть ли волна терроризма?

По убеждению эксперта, средства массовой информации очень любят освещать события, связанные с террористическими актами. Из-за этого создается впечатление, что в Украине их много. На самом деле для страны, которая воюет, является абсолютно предсказуемым, что совершаются подобные преступления.

И если сравнивать с довоенными временами, то сейчас найти необходимое оружие для этого намного легче.

Преступлений с использованием оружия стало больше, его применяют даже в тех случаях, когда насилие могло быть без оружия,

– сказала Анна Маляр.

Криминолог подчеркнула, что в 2012 году в Херсонской области также произошел захват большого количества заложников в автобусе, но тогда злоумышленник использовал разбитую бутылку чтобы угрожать водителю транспортного средства.

Портрет террориста

События же в Луцке доказывают, что найти необходимое оружие для террориста не проблема. Государство обязано прилагать больше усилий, чтобы выявлять тех, кто торгует таким нелегальным товаром.

К слову, Максим Плохой, который захватил людей в Луцке, по убеждению Анны Маляр, не совсем понимает, что делает.

Его действия носят скорее эмоциональный характер. Человек выдвигает требования, которые выполнить невозможно, он, вероятно, не понимает чем все закончится,

– заявила эксперт.

Напомним, что террорист в Луцке требует, чтобы известные личности, в том числе и руководство государства, признали, что это они являются "террористами в законе".

"Обычно террористы хотят денег. А в этом случае требования не материального характера. Это обращение к известным людям и желание как-то стать в один ряд с ними, но он не знает как это сделать", – пояснила Анна Маляр.

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