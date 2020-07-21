Луцк и разговоры о волне терроризма: криминолог объясняет, стоит ли паниковать
Если внимательно следить за новостями, то можно подумать, что в Украине происходит много терактов. Но такое впечатление складывается только потому, что в СМИ любят уделять много внимания таким событиям. Это мнение выразила криминолог Анна Маляр.
В Украине из-за войны есть большой выбор нелегального оружия. Поэтому любой террорист может приобрести его для преступной деятельности. Но волны терроризма в нашей стране не наблюдается. Об этом рассказала в комментарии для сайта 24 канала юрист-криминолог, председатель Центра правовых и криминологических исследований Анна Маляр.
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Есть ли волна терроризма?
По убеждению эксперта, средства массовой информации очень любят освещать события, связанные с террористическими актами. Из-за этого создается впечатление, что в Украине их много. На самом деле для страны, которая воюет, является абсолютно предсказуемым, что совершаются подобные преступления.
И если сравнивать с довоенными временами, то сейчас найти необходимое оружие для этого намного легче.
Преступлений с использованием оружия стало больше, его применяют даже в тех случаях, когда насилие могло быть без оружия,
– сказала Анна Маляр.
Криминолог подчеркнула, что в 2012 году в Херсонской области также произошел захват большого количества заложников в автобусе, но тогда злоумышленник использовал разбитую бутылку чтобы угрожать водителю транспортного средства.
Портрет террориста
События же в Луцке доказывают, что найти необходимое оружие для террориста не проблема. Государство обязано прилагать больше усилий, чтобы выявлять тех, кто торгует таким нелегальным товаром.
К слову, Максим Плохой, который захватил людей в Луцке, по убеждению Анны Маляр, не совсем понимает, что делает.
Его действия носят скорее эмоциональный характер. Человек выдвигает требования, которые выполнить невозможно, он, вероятно, не понимает чем все закончится,
– заявила эксперт.
Напомним, что террорист в Луцке требует, чтобы известные личности, в том числе и руководство государства, признали, что это они являются "террористами в законе".
"Обычно террористы хотят денег. А в этом случае требования не материального характера. Это обращение к известным людям и желание как-то стать в один ряд с ними, но он не знает как это сделать", – пояснила Анна Маляр.
Захват заложников в Луцке: что известно
- 21 июля около 9:30 террорист, назвавший себя Максимом Плохим, позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.
- Он пригрозил его взорвать и заявил, что оружие.
- В автобусе около 20 человек, среди них – дети и беременная женщина.
- На месте работает полиция и глава МВД Арсен Аваков. По состоянию на 19:30 проходят переговоры с террористом.
- Максим Плохой требует, чтобы все топ чиновники Украины, религиозные и политические деятели обнародовать текст и видеообращение с содержанием "Я – террорист в законе".
- Сейчас есть уже первые результаты переговоров, террорист позволил принести людям воду.