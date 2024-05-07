Об этом сообщает издание ZDF, информирует 24 Канал.

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"Больше шансов на скорейший мир"

Так, канцлер Германии убежден, что страны Глобального Юга могут сделать больше для прекращения войны России против Украины. Он отметил, что, их поддержка Украины может увеличить шансы на скорейший мир.

Что больше таких стран, как Китай, Бразилия, Индия и многие другие, скажут России: "Хватит! Эта война должна закончиться, Россия должна вывести войска!", тем больше шансов на скорейший мир,

– заявил он во вторник, 7 мая.

По словам Олафа Шольца, в прекращении российской агрессии большую роль должны играть страны Глобального Юга.

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Доходы от российских активов: Шольц рассказал, куда их следует передать