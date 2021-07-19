На этот раз преемником Столтенберга может стать женщина. Аналитики предполагают, что главная борьба будет идти между бывшими и действующими президентами.

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Кто может стать следующим генсеком НАТО

бывший президент Колинда Грабар-Китарович из Хорватии,

экс-лидер Литвы Даля Грибаускайте,

действующий президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

По мнению экспертов, именно Колинда Грабар-Китарович имеет неплохие шансы стать преемницей Столтенберга, ведь ранее она работала в штаб-квартире НАТО. С 2011 по 2014 годы она работала помощницей генерального секретаря по вопросам государственной дипломатии.

Что известно о других кандидатках

В декабре 2018 года Forbes включил Далю Грибаускайте в список 100 наиболее влиятельных женщин планеты, объяснив ее популярность жесткой позицией в отношении Владимира Путина. Экс-министр Литвы неоднократно выражала поддержку Украине и осуждала агрессию Кремля.

Другая кандидатка на пост генсека НАТО Керсти Кальюлайд также известна своей четкой позицией в отношении Украины. Она неоднократно выражала твердую поддержку суверенитету и территориальной целостности нашей страны, прежде всего в контексте непостоянного членства Эстонии в Совете Безопасности ООН в 2020–2021 годах.

Что известно об отставке Столтенберга

Йенс Столтенберг, занимавший пост генсека НАТО с 2014 года, планирует сложить свои полномочия в сентябре 2022 года. Ожидается, что его преемника должны представить на саммите лидеров НАТО в Мадриде в конце весны или начале лета 2022 года.