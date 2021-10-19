Сам Корниенко заверил, что его это отнюдь не обидело. Мол, это нормальный рабочий процесс – "кто-то не добежал, а кто-то не дошел".

Раньше Других вариантов не обсуждаем, – Верещук о назначении Корниенко вице-спикером

Корниенко о нехватке голосов от "слуг"

Отметим, что за назначение Корниенко проголосовали 256 нардепов, среди них – 222 "слуг народа. "При этом, как указано на сайте Верховной Рады, по состоянию на 19 октября во фракцию монобольшинства в целом входят 243 народных избранника. Новый вице-спикер пояснил, что на нехватку голосов от его коллег повлияла, в частности, и вспышка коронавируса.

Учитывая голос Стефанчука, я посчитал, что это 223, но не 226. Во-первых, у нас опять COVID-19. Уже есть 2 больных,

– заметил Корниенко.

При этом политик не поделился информацией о том, кто именно из народных избранников заразился коронавирусом. Кстати, в Раде планируют в ближайшее время проголосовать за постановление о допуске в парламент только по сертификатам или ПЦР-тестам.

Справка. 18 октября председатель парламента Руслан Стефанчук заявил, что сейчас 2 народных депутата больны COVID-19. Также недугом инфицировані 8 членов аппарата парламента.

Новый вице-спикер рассказал о приоритетах на посту

Как сообщает телеканал "Дом", Корниенко уже рассказал, какими будут его ключевые шаги на новой должности. Прежде всего он намерен формировать команду, которая будет осуществлять реформирование парламента и сможет систематизировать его работу. Еще до конца октября депутаты планируют определиться с кандидатурой руководителя аппарата Верховной Рады.