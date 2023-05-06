При этом призыву на военную службу по мобилизации подлежат военнообязанные и резервисты. Об этом рассказал Иван Жук, помощник начальника правовой работы Одесского областного ТЦК и СП.

Достойно внимания Военное положение снова продолжили: кого могут призвать в мае 2023 года и чего ждать от мобилизации

Военнообязанные и резервисты

Иван Жук подчеркнул, что военнообязанными согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" считаются мужчины, в возрасте от 27 лет до 60 лет. Также, по его словам, могут быть лица младшего возраста.

Военнообязанные – это лица в возрасте от 27 лет до 60 лет, могут быть лица, имеющие меньший возраст, но по состоянию здоровья непригодные к срочной военной службе, их передали на военный учет военнообязанных. Другие лица,

– сказал он.

Обратите внимание! Следует отметить, что 5 мая 2023 года Кабмин одобрил проект закона о внесении изменений в закон Украины о воинской обязанности и военной службе. Согласно ему призывный возраст украинцев сокращен с 27 до 25 лет.

Помощник начальника по правовой работе Одесского областного ТЦК и СП подчеркнул, что категория тех, кто подлежит призыву, уже должна стоять раньше на военном учете.

Что касается резервистов, то речь идет о гражданах Украины, которые уже раньше проходили военную службу и имеют соответствующий опыт.

Что происходит по прибытии в ТЦК

Также Иван Жук рассказал, что по прибытии в ТЦК и СП прежде всего определяется, имел ли раньше мужчина боевой опыт, проходил ли военную службу и тому подобное.

Так, если такого опыта и военно-учетной специальности у мужчины за плечами нет, то он обязательно в первую очередь направляется в учебный центр. При этом время и место обучения зависят от того, какая будет приобретаться военно-учетная специальность.

Они (мужчины без опыта – 24 Канал) проходят профессиональную подготовку и в дальнейшем, уже исходя из этих навыков и умений, которые они получили, военно-учетные специальности, уже направляются в те воинские части, где их участие необходимо,

– подчеркнул Иван Жук.

Если же мужчина находится в резерве, а значит и имеет соответствующий опыт, то он направляется для прохождения военной службы непосредственно в воинские части согласно планам необходимости.

То есть нам предоставляют воинские части, высшие органы военного управления необходимость в военных специальностях специалистов, скажем так, которых мы уже направляем для прохождения службы по специальности,

– рассказал военный.

Иван Жук отметил также важность предоставления в ТЦК всей информации о себе, чтобы это принесло больше пользы для государства и для обеспечения комфортного прохождения военной службы гражданами. В частности, говорится о наличии или отсутствии водительского удостоверения, месте работы, образовании и т.д.

"Все это очень важно для Вооруженных сил, для пользы, которую такие граждане могут предоставить государству, а также для более комфортного прохождения военной службы и выполнения тех задач, которые способен выполнять определенный гражданин", – подчеркнул Жук.