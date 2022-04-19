О том, как предали предателя, как связаны задержание Виктора Медведчука и допрос Владислава Суркова, о крахе идеологической платформы вторжения и безотказном действии "закона бумеранга" – в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лысянский.

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Слив и задержание Медведчука

Медведчука мог подставить кто-то из своих?

Его выслеживали три недели, и, по моим данным, задержание произошло в Одессе. В коттеджном городке Совиньон. Место нахождения Медведчука могли сообщить его соратники или партнеры.

Здесь прослеживается очень интересный момент: "кума" выслеживали три недели. Приблизительно три недели назад россияне сбежали из Киевской области. Сразу после этого, за три недели до того, как поймали главного пророссийского политика в Украине, все его бывшие приспешники резко меняют риторику. Они начинают занимать проукраинскую позицию.

Медведчука могли сдать свои же / Getty Images

Мы с моими аналитиками считаем, что в Кремле увидели всю бесперспективность плана по захвату власти в Киеве из-за отсутствия заранее подготовленной надлежащей идеологической платформы. Люди здесь просто не воспринимают идею "русского мира".

В Москве не планировали оккупировать нашу страну, а реализовать крымский сценарий. По факту – физическое поглощение. Но ведь невозможно провести аннексию, когда в государстве, которое ты хочешь захватить, практически всюду ежедневно проходят проукраинские митинги.

Как на фоне этих митингов проводить референдум вроде крымского? Ни одного шанса на его успех нет.

Павел Лысянский, директор Института стратегических исследований и безопасности / Фото предоставлено автору

Опираясь на рапорты российской агентуры об отсутствии благоприятной идеологической основы и российского подполья, Москва поняла, что на идеологическом фронте она потерпела поражение.

Поэтому произошло отступление из-под Киева и сдача Медведчука. Просто слив информации о его возможном местонахождении. Дальше уже наши спецслужбы этот слив подхватили или у кого-то перехватили и сработали, как положено.

Другой вопрос в том, почему эту идеологическую платформу никто не заложил? Все деньги, выделенные на это дело, просто разворовали люди, которым было поручено создать все необходимые условия для того, чтобы российская власть здесь прижилась.

В конце концов, если бы Путин хотел забрать Медведчука к себе, то давно бы мог это сделать. Три недели было вполне достаточно для перевозки опального лидера ОПЗЖ в Россию.

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Провал плана Путина относительно Украины и допрос Суркова

В экспертных кругах ходит информация о том, что задержания Медведчука и Суркова как-то связаны между собой. Если это так, то каким образом?

Мне известно, что его пока не задерживали. Да, у Суркова проводили обыски. Позже он был вызван на допрос. Следственные действия в отношении бывшего приспешника Путина провели как раз из-за провала подготовки идеологического фундамента для вторжения.

Эта неудачная подготовка велась через год после принятия решения о начале полномасштабной войны против Украины. Окончательно принято оно было в 2020 году, а подготовку Сурков должен был провести в год, который уже прошел. В настоящее время о задержании никакой информации нет.

Почему все бывшие идеологические собратья отреклись от Медведчука?

В ОПЗЖ всегда существовало разделение на две группы: Бойко-Левочкина и Медведчука-Рабиновича. Эти группировки постоянно между собой конфликтовали. У них был стратегический совет партии, на котором они должны были находить консенсусные решения того или иного вопроса, но вместо этого постоянно вели внутрипартийную борьбу между собой.

Сейчас группа Бойко-Левочкина планирует создать новый политический проект.

Безопасность Медведчука и реакция Москвы на его задержание

Где пойманному беглецу будет безопаснее: в украинской тюрьме или на российской воле?

Думаю, что у нас ему будет безопаснее. Потому что в Российской Федерации с ним может что-нибудь случиться. Какой-нибудь инсульт или инфаркт. Там он будет отвечать жизнью за идеологическое поражение россиян. Его сделают крайним. В украинских местах лишения свободы он, как минимум, будет жив-здоров.

Эксперт уверен, что Медведчуку безопаснее быть в украинской тюрьме / Фото СБУ

Объясните, откуда такая двусмысленная реакция Москвы на задержание кума Путина? С одной стороны Песков говорит, что "он – не наш", а с другой – Медведев угрожает, мол, только попробуйте что-нибудь Медведчуку сделать.

Нужно понимать, что Песков – это голос Путина, Медведев и еще Володин конкурируют между собой за роль властного центра, если будет происходить транзит власти. Если власть будет меняться и Путин будет уходить в отставку, будут формироваться новые центры силы. Необязательно кто-нибудь из них будет наследником. Таким образом, и Володин, и Медведев показывают свою преданность президенту.

Этот лагерь "топит" за Медведчука потому, что он – кум Путина. Однако учитывать нужно только то, что говорит Песков, ведь его устами глаголит хозяин Кремля. Ситуация с Медведчуком показательна. Мы еще увидим, как погибнут все, кто был причастен к тому, что Путин допустил самую роковую ошибку в своей жизни – напал на Украину.

Обмен Медведчука – это утопия или реальность?

Теоретически это возможно. Вопрос только в том, при каких условиях. Сейчас идет война, поэтому говорить пока рано. Можем с вами только смоделировать ситуацию.

К примеру, россияне могут захватить очередную атомную станцию и предъявить нам требование: отдайте нам Медведчука или мы вам устроим экологическую катастрофу на пол Европы. То есть, обменять его на нашу экологическую безопасность.

Мой прогноз следующий: Путин поступит со своим кумом так, как в свое время Сталин поступил с собственным сыном Яковом Джугашвили. Когда немцы предложили советскому генсеку обменять сына на немецкого генерала, красный вождь сказал: "Я генералов на рядовых не меняю".

Путин может "отшить" своего кума / Фото Getty Images

Стус на том свете сейчас улыбается?

Вряд ли, потому что в Украине война. А если вопрос касается Медведчука, то могу только сказать, что за все поступки рано или поздно приходится отвечать. Закон бумеранга никто не отменял. Как далеко ты его от себя не отбрасывал бы, он вернется рано или поздно.

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