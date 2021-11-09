Дело в том, что Украины больше нет в перечне стран, гражданам которых разрешен въезд.

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Кто может въезжать в Бельгию

Люди с бельгийским гражданством;

лица, имеющие основное место жительства в Бельгии;

те, у кого муж или жена имеют бельгийское гражданство или основное место жительства в Бельгии;

дети лиц, имеющих бельгийское гражданство или имеющих основное место жительства в Бельгии;

лица, которые путешествуют транзитом через Бельгию из стран с очень высоким риском в страну ЕС или Шенгенскую зону, гражданином которой они являются или имеют там основное место жительства;

лица, осуществляющие транзит за пределы ЕС и Шенгенской зоны;

люди, которые едут по веским гуманитарным причинам;

транспортный и грузовой персонал, моряки, экипаж буксиров, летчики и работники морских ветровых электростанций, путешествующие с рабочими целями. Эти путешественники должны иметь сертификат, выданный работодателем.

Что надо сделать перед приездом

В посольстве рассказали, что перед прибытием в Бельгии надо заполнить Passenger locator form (PLF), независимо от того, каким видом транспорта едут люди и на какой период.

Лица старше 12 лет должны иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный менее чем за 72 часа до прибытия в Бельгию.

Все, кто возвращается из третьей страны с очень высоким риском должны провести 10 дней на карантине, за исключением дипломатов и транспортного персонала. Отметили, карантин должны отбыть даже полностью вакцинированные.

Обратите внимание! 9 ноября в ЕС заявили, что Украину исключили из так называемого "зеленого списка". На такой шаг пошли из-за значительного ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине.