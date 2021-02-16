Компания Info Sapiens 21 января – 5 февраля 2021 провела всеукраинский национальный репрезентативный опрос.

Согласно полученным данным, Владимиру Зеленскому доверяют 34% украинцев, Дмитрию Разумкову – 30%, Виталию Кличко – 26%, а Сергею Притуле и Юлии Тимошенко – по 24%.

Самый высокий уровень недоверия имеют Олег Ляшко (78% при доверии в 16%), Петр Порошенко (75% при доверии в 19%) и Виктор Медведчук (71% при доверии в 16%).

Кира Рудик ("Голос"), Александр Корниенко ("Слуга народа") и Игорь Палица ("За майбутнє") имеют самый низкий уровень узнаваемости среди предложенного респондентам списка политиков: Рудик не знают 73% опрошенных, Корниенко – 55%, Палицу – 48%.

Info Sapiens выяснила, что, если бы президентские выборы состоялись в следующее воскресенье, относительное большинство украинцев проголосовало бы за Владимира Зеленского (17,1%), на втором месте с минимальным отрывом идет Петр Порошенко (12,2%), а затем Юрий Бойко (10,8%).

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в следующее воскресенье, лидирующие позиции минимальным отрывом заняли бы сразу три партии: "Европейская солидарность" и "Слуга народа" с одинаковыми показателями (за них проголосовали бы 13,1% всего населения и 23% тех, кто определился с партией), а также ОПЗЖ (12,4% и 21,8%, соответственно).

На втором месте "Батькивщина" (7,7% и 13,7%), также высокие шансы преодолеть проходной барьер имеют Радикальная партия Олега Ляшко (2,7% и 4,7%) и "Сила и честь" (2,6% и 4,6%).

Опрос проводился 21 января – 5 февраля 2021 года. В ходе исследования было опрошено 1003 респондента старше 18 лет методом личного интервью дома у респондентов. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,1%.