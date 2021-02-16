Компанія Info Sapiens 21 січня - 5 лютого 2021 провела всеукраїнське національне репрезентативне опитування.

Згідно з отриманими даними, Володимиру Зеленському довіряють 34% українців, Дмитру Разумкову - 30%, Віталію Кличку – 26%, а Сергію Притулі та Юлії Тимошенко – по 24%.

Найвищий рівень недовіри мають Олег Ляшко (78% при довірі у 16%), Петро Порошенко (75% при довірі у 19%) і Віктор Медведчук (71% при довірі у 16%).

Кіра Рудик ("Голос"), Олександр Корнієнко ("Слуга народу") та Ігор Палиця ("За майбутнє") мають найнижчий рівень впізнаваності серед запропонованого респондентам списку політиків: Рудик не знають 73% опитаних, Корнієнка – 55%, Палицю – 48%.

Info Sapiens з'ясувала, що, якби президентські вибори відбулися наступної неділі, відносна більшість українців проголосувала б за Володимира Зеленського (17,1%), на другому місці з мінімальним відривом йде Петро Порошенко (12,2%), а потім Юрій Бойко (10,8%).

Якби вибори до Верховної Ради відбулися наступної неділі, лідируючі позиції з мінімальним розривом займали б відразу три партії: "Європейська солідарність" і "Слуга народу" з однаковими показниками (за них проголосували б 13,1% всього населення і 23% тих, хто визначився з партією), а також ОПЗЖ (12,4% і 21,8%, відповідно).

На другому місці "Батьківщина" (7,7% і 13,7%), також високі шанси подолати прохідний бар'єр мають Радикальна партія Олега Ляшка (2,7% і 4,7%) і "Сила і честь" (2,6 % і 4,6%).

Опитування проводилося 21 січня – 5 лютого 2021 року. Під час дослідження було опитано 1003 респонденти старше 18 років методом особистого інтерв’ю вдома у респондента. Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,1%.