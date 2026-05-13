Кто такая гадалка "Вероника Фэншуй Офис" с которой советовался Ермак: СМИ провели расследование

Экс-глава Офиса Президента Андрей Ермак, вероятно, советовался с гадалкой относительно назначений на высшие государственные должности. В этом ему помогала 51-летняя жительница Киева Вероника Аникиевич, теперь более известная как "Вероника Фэншуй Офис".

Об этом говорится в новом расследовании "Схем".

Кто же такая "Вероника Фэншуй Офис"?

Вероника Аникиевич позиционирует себя как консультантку по астрологии. В соцсетях она публично поддерживала Ермака, а в телефонных книгах некоторых пользователей была подписана как "Вероника Консульт. А.Б." или "гадалка Ермак".

Журналисты также установили, что Аникиевич ведет телеграмм-канал "Лунные часы", где предлагает астрологические консультации и, по ее же словам, "с помощью своих знаний и опыта в астрологии помогает людям найти ясность в теме их жизненных процессов"

С 2024 года женщина зарегистрирована как ФЛП в сфере индивидуальных услуг.