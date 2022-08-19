О причинах этого рассказали 19 августа только на Кипре. Однако у обоих из этих государств схожие мотивы поддержки решения Германии относительно виз россиянам.
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"Это было бы решение в неправильном направлении", – сказал генеральный секретарь министерства иностранных дел Кипра Корнелиос Корнелиу. Он считает, что мера с ограничением виз не имеет "никакой ценности для россиян".
Мы верим в межчеловеческие контакты, и даже гражданам Турции кипрские власти предоставляют визы, поэтому мы не считаем, что эта мера имеет какую-либо ценность для россиян,
– заявил генсек МИД Кипра.
Чиновники на Кипре тоже рассказали, что после ужесточения санкций многие компании были вынуждены уйти с их рынка. Тем не менее, сейчас растет количество российских, белорусских и украинских предпринимателей – преимущественно из ИТ-сектора.
Однако тоже играет роль то, что многие россияне проживают на Кипре. Поэтому Кипрские представители власти уверены, что "не должны препятствовать этим сообществам вступать в контакт с семьями и друзьями".
Почему Греции выгодно впускать россиян
По словам местных чиновников, их страна пока вообще не рассматривает возможность изменения статуса российских виз. Почему это так – не сказали.
Однако в соответствии с открытыми данными в июле в стране наблюдался бешеный скачок в количестве прибытий воздушным транспортом из Турции. Приблизительно на 177% по сравнению с 2019 годом, который был рекордным для Греции в плане туризма.
Согласно данным Афинского международного аэропорта, за тот же период количество прибывших из Сербии увеличилось на 257%. Чиновники подтвердили, что действительно многие из них граждане россии, которые ехали в Грецию на отдых. Однако конкретных данных по национальностям прибывших пока нет.
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