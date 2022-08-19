О причинах этого рассказали 19 августа только на Кипре. Однако у обоих из этих государств схожие мотивы поддержки решения Германии относительно виз россиянам.

К теме Отменят ли визы в ЕС для россиян: Кулеба оценил шансы

Почему Кипр против блокировки шенгена россиян

"Это было бы решение в неправильном направлении", – сказал генеральный секретарь министерства иностранных дел Кипра Корнелиос Корнелиу. Он считает, что мера с ограничением виз не имеет "никакой ценности для россиян".

Мы верим в межчеловеческие контакты, и даже гражданам Турции кипрские власти предоставляют визы, поэтому мы не считаем, что эта мера имеет какую-либо ценность для россиян,

– заявил генсек МИД Кипра.

Чиновники на Кипре тоже рассказали, что после ужесточения санкций многие компании были вынуждены уйти с их рынка. Тем не менее, сейчас растет количество российских, белорусских и украинских предпринимателей – преимущественно из ИТ-сектора.

Однако тоже играет роль то, что многие россияне проживают на Кипре. Поэтому Кипрские представители власти уверены, что "не должны препятствовать этим сообществам вступать в контакт с семьями и друзьями".

Примите во внимание! Большинство русскоязычных жителей Кипра, примерно 50 тысяч, проживают в Лимассоле. Это город с населением 237 тысяч человек на южном побережье. До вторжения 24 февраля россияне составляли четверть от общего числа прибывающих на остров туристов.

Почему Греции выгодно впускать россиян

По словам местных чиновников, их страна пока вообще не рассматривает возможность изменения статуса российских виз. Почему это так – не сказали.

Однако в соответствии с открытыми данными в июле в стране наблюдался бешеный скачок в количестве прибытий воздушным транспортом из Турции. Приблизительно на 177% по сравнению с 2019 годом, который был рекордным для Греции в плане туризма.

Согласно данным Афинского международного аэропорта, за тот же период количество прибывших из Сербии увеличилось на 257%. Чиновники подтвердили, что действительно многие из них граждане россии, которые ехали в Грецию на отдых. Однако конкретных данных по национальностям прибывших пока нет.

В то же время – у путина дальше угрожают ЕС "ответными мерами": смотрите видео