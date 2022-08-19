Про причини цього розповіли 19 серпня тільки на Кіпрі. Проте в обох із цих держав схожі мотиви підтримки рішення Німеччини щодо віз росіянам.
До теми Чи скасують візи в ЄС для росіян: Кулеба оцінив шанси
Чому Кіпр проти блокування шенгену росіян
Це було б рішення в неправильному напрямку", – сказав генеральний секретар міністерства закордонних справ Кіпру Корнеліос Корнеліу. Він вважає, що захід із обмеженням віз не має "будь-якої цінності для росіян".
Ми віримо в міжлюдські контакти, і навіть громадянам Туреччини кіпрська влада надає візи, тому ми не вважаємо, що цей захід має будь-яку цінність для росіян,
– заявив генсек МЗС Кіпру.
Чиновники на Кіпрі теж розповіли, що після посилення санкцій багато компаній були змушені піти з їхнього ринку. Проте, мовляв, зараз зростає кількість російських, білоруських та українських підприємців – переважно з ІТ-сектору.
Однак теж відіграє роль те, що багато росіян проживають на Кіпрі. Тому Кіпрські представники влади впевнені, що "не повинні перешкоджати цим спільнотам вступати в контакт із родинами та друзями".
Чому Греції вигідно впускати росіян
За словами місцевих урядовців, їхня країна наразі взагалі не розглядає можливість зміни статусу російських віз. Чому це так – не сказали.
Проте відповідно до відкритих даних у липні в країні спостерігався шалений стрибок у кількості прибуттів повітряним транспортом з Туреччини. Приблизно на 177% у порівнянні з 2019 роком, який був рекордним для Греції в плані туризму.
Згідно з даними Афінського міжнародного аеропорту, за той самий період кількість прибулих із Сербії збільшилася на 257%. Чиновники підтвердили, що справді багато з них є громадянами Росії, які їхали до Греції на відпочинок. Однак конкретних даних щодо національностей прибулих поки немає.
Водночас – у путіна далі погрожують ЄС "заходами у відповідь": дивіться відео