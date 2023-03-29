Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак рассказал 24 Каналу, кем выдаются разрешения на выезд границы и кто его контролирует.

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Контроль осуществляют правоохранители

Разрешение на выезд за границу мужчинам касается, в частности, волонтеров, водителей, спортсменов, деятелей культуры и других. Что касается волонтеров и водителей, то оформляются Мининфраструктуры или областными, Киевской городской военными администрациями.

Относительно спортсменов выезд таких осуществляется по решению Минмолодежьспорта относительно включения в состав участников спортивного мероприятия.

Контроль за соответствующими решениями осуществляется разными правоохранительными органами, которые проводят документарные проверки по поводу желающих получить разрешение на пересечение,

– констатирует наличие проблемы Владислав Юрчак.

Впрочем, на практике, как говорит юрист, сложилась ситуация, когда неоднократно под видом волонтеров и водителей страну покидали лица, не имеющие никакого отношения к этой сфере.

На сегодня соответствующие факты неоднократно были обнаружены правоохранительными органами, по результатам чего на всей территории страны происходили задержания, обыски и т.д.

Зачастую должностным лицам инкриминируют служебный подлог или незаконную переправку лиц через государственную границу Украины должностным лицом с использованием служебного положения.

Впрочем, на сегодняшний день отсутствуют реальные приговоры, которым бы устанавливали вину служащих в соответствующих преступлениях.

Обратите внимание. Окончательное решение о разрешении будет принято в пункте пропуска представителями Государственной пограничной службы Украины по результатам изучения всех документов и выяснения всех обстоятельств и фактов.