Он также агитирует всех, кто знает место их пребывания, сообщать об этом Карасю. Военный назвал нескольких чиновников, на которых следует обратить внимание.

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Карась объявил розыск беглых чиновников

"Кто видел этих обезьян, пишите мне на почту", – призывает участник российско-украинской войны.

Одно из первых имен, которое называет Евгений Карась, это имя Святослава Олейника, бывшего главы Днепропетровского облсовета.

Не упоминал его раньше, – отмечает Карась. – Бывший чиновник, после полномасштабки сбежавший за границу. Сказал, что здесь нечего "ловить" и "время валить".

Вместе с собой Олейник прихватил все, что украл, уточняет Карась. А между тем «каждый из этих беглецов мог экипировать батальон».

Кроме Олейника, он также упоминает депутата Киевского горсовета Владислава Трубицына, обвиненного в получении взятки в размере 1,39 миллиона гривен и уехавшего 13 мая за границу.

Карась отмечает, что если украинские спецслужбы не могут полноценно работать за границей, им должны помочь простые граждане.

Напомним, что ранее Олийныка, сбежавшего из Украины, медиа нашли в Словакии. Там подозреваемый в ряде коррупционных действий чиновник возводит дом в курортном городе Блатница.