Він також агітує усіх, кому відомо місце їхнього перебування, повідомляти про це Карасю. Військовий назвав кількох чиновників, на котрих слід звернути увагу.

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Карась оголосив розшук чиновників-втікачів

"Хто бачив цих обізян, пишіть мені на пошту", – закликає учасник російсько-української війни.

Одне з перших імен, яке називає Євген Карась, це ім’я Святослава Олійника, колишнього голови Дніпропетровської облради.

Не згадував його раніше, – відзначає Карась. – Колишній чиновник, який після повномасштабки втік за кордон. Сказав, що тут нічого "ловіть" і "врємя валіть".

Разом із собою Олійник прихопив усе, що вкрав, уточнює Карась. А тим часом "кожен з отих втікачів міг екіпірувати батальйон".

Крім Олійника, він також згадує депутата Київської міськради Владислава Трубіцина, звинуваченого у отриманні хабаря у розмірі 1,39 мільйона гривень, котрий 13 травня виїхав за кордон.

Карась відзначає, що якщо українські спецслужби не можуть повноцінно працювати за кордоном, їм мають допомогти звичайні громадяни.

Нагадаємо, що раніше Олійника, який втік з України, медіа знайшли у Словаччині. Там підозрюваний у ряді корупційних діянь чиновник зводить будинок у курортному місті Блатниця.