В ночь на 6 июня Россия взорвала Каховскую ГЭС, о чем сразу стали говорить в Киеве. Международная пресса долго пыталась "играть в объективность" и не спешила утверждать, что к этому однозначно причастны оккупанты. Однако уже сейчас игнорировать реальность очень тяжело.

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Винная Россия

Как написали в Reuters, разрушение Каховской дамбы было вызвано взрывчаткой, которую заложили россияне. Сослались в издании на выводы группы юридических экспертов, которые помогают украинской прокуратуре расследовать эту катастрофу.

Доказательства и анализ имеющейся информации, включая сейсмические датчики и обсуждения с ведущими экспертами по разрушению, указывают на то, что существует высокая вероятность, что разрушение было вызвано заранее установленными взрывчатыми веществами, расположенными в критических точках в структуре дамбы,

– говорится в сообщении.

Кроме того, там сказано со ссылкой на старшего юриста Global Rights Compliance Юсуф Сайед Хана, что вероятность такого сценария развития событий – более 80%: "Это открытие основывается не только на сейсмических датчиках и одном из ведущих поставщиков разведывательных данных с открытым кодом, но и на моделях атак и других атак, которые мы задокументировали", – сказал он.

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