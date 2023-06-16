В ночь на 6 июня Россия взорвала Каховскую ГЭС, о чем сразу стали говорить в Киеве. Международная пресса долго пыталась "играть в объективность" и не спешила утверждать, что к этому однозначно причастны оккупанты. Однако уже сейчас игнорировать реальность очень тяжело.
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Винная Россия
Как написали в Reuters, разрушение Каховской дамбы было вызвано взрывчаткой, которую заложили россияне. Сослались в издании на выводы группы юридических экспертов, которые помогают украинской прокуратуре расследовать эту катастрофу.
Доказательства и анализ имеющейся информации, включая сейсмические датчики и обсуждения с ведущими экспертами по разрушению, указывают на то, что существует высокая вероятность, что разрушение было вызвано заранее установленными взрывчатыми веществами, расположенными в критических точках в структуре дамбы,
– говорится в сообщении.
Кроме того, там сказано со ссылкой на старшего юриста Global Rights Compliance Юсуф Сайед Хана, что вероятность такого сценария развития событий – более 80%: "Это открытие основывается не только на сейсмических датчиках и одном из ведущих поставщиков разведывательных данных с открытым кодом, но и на моделях атак и других атак, которые мы задокументировали", – сказал он.
Подрыв ГЭС: последнее
- Глава украинского правительства Денис Шмыгаль посещал Херсонскую область, пострадавшую из-за подрыва дамбы. По его словам, оперативно будет создан реестр пострадавших общин.
- Собственно, туда уже вошли почти 200 населенных пунктов с населением 1,4 миллиона человек. В частности, это общины Херсонского, Николаевского, Днепропетровского регионов нашего государства.
- В то же время глава Минздрава Виктор Ляшко констатировал, что уровень загрязнения воды в Днепре из-за этой катастрофы превышает норму в 28 тысяч раз.