У ніч на 6 червня Росія підірвала Каховську ГЕС, про що одразу почали говорити в Києві. Міжнародна преса тривалий час намагалася "гратися в об'єктивність" та не поспішала стверджувати, що до цього однозначно причетні окупанти. Однак уже зараз ігнорувати реальність дуже важко.

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Винна Росія

Як написали в Reuters, руйнування Каховської дамби було спричинене вибухівкою, що заклали росіяни. Послались у виданні на висновки групи юридичних експертів, які допомагають українській прокуратурі в розслідуванні цієї катастрофи.

Докази та аналіз наявної інформації, включаючи сейсмічні датчики та обговорення з провідними експертами з руйнування, вказують на те, що існує висока ймовірність, що руйнування було спричинене заздалегідь встановленими вибуховими речовинами, розташованими в критичних точках у структурі дамби,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, там зазначено з посиланням на старшого юриста Global Rights Compliance Юсуф Сайєд Хана, що ймовірність такого сценарію розвитку подій – понад 80%: "Це відкриття ґрунтується не лише на сейсмічних датчиках і одному з провідних постачальників розвідувальних даних з відкритим кодом, але й на моделях атак та інших атак, які ми задокументували", – сказав він.

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