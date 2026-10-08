Об этом сообщают журналисты проекта "Схемы" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Кто внес залог за Мудру?

Наибольший вклад внесла сама бывшая заместительница главы Офиса президента, перечислив 5 937 000 гривен.

Значительную часть средств в размере 4 400 000 гривен внес гражданский супруг чиновницы Павел Поляруш. С 2023 года он возглавляет Управление по работе с проблемными активами Нацбанка Украины, а ранее работал в "Правекс Банке", "Универсал Банке", "ПроКредит Банке" и "Диамант Банке".

Еще 2 400 000 гривен внесла певица и автор песен из Днепра Мария Скабалланович, которая в настоящее время проживает в Одессе. Что именно связывает ее с бывшей чиновницей – неизвестно, ведь, услышав вопросы журналистов, она сразу же повесила трубку.

Остальную сумму в размере 990 тысяч гривен двумя отдельными траншами перечислила зарегистрированная в Луцке компания "Малтекс-М". Предприятие специализируется на оптовой торговле мясом и неспециализированных торговых услугах.

Владелец фирмы Сергей Ососов не ответил на звонки журналистов. Он является бывшим мужем сотрудницы Главного управления ГНС в Киеве Ирины Ососовой.

Сотрудница налоговой продолжает указывать мужа и ребенка в своих декларациях, однако никакой информации о компании "Малтекс-М" или доходах и сбережениях Сергея Ососова в документах нет.

Напомним, 8 октября, по информации СМИ, за Ирину Мудру внесли полную сумму залога. Вскоре она сможет выйти из-под стражи.