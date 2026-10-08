Об этом сообщают журналисты проекта "Схемы" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Кто внес залог за Мудру?
Наибольший вклад внесла сама бывшая заместительница главы Офиса президента, перечислив 5 937 000 гривен.
Значительную часть средств в размере 4 400 000 гривен внес гражданский супруг чиновницы Павел Поляруш. С 2023 года он возглавляет Управление по работе с проблемными активами Нацбанка Украины, а ранее работал в "Правекс Банке", "Универсал Банке", "ПроКредит Банке" и "Диамант Банке".
Еще 2 400 000 гривен внесла певица и автор песен из Днепра Мария Скабалланович, которая в настоящее время проживает в Одессе. Что именно связывает ее с бывшей чиновницей – неизвестно, ведь, услышав вопросы журналистов, она сразу же повесила трубку.
Остальную сумму в размере 990 тысяч гривен двумя отдельными траншами перечислила зарегистрированная в Луцке компания "Малтекс-М". Предприятие специализируется на оптовой торговле мясом и неспециализированных торговых услугах.
Владелец фирмы Сергей Ососов не ответил на звонки журналистов. Он является бывшим мужем сотрудницы Главного управления ГНС в Киеве Ирины Ососовой.
Сотрудница налоговой продолжает указывать мужа и ребенка в своих декларациях, однако никакой информации о компании "Малтекс-М" или доходах и сбережениях Сергея Ососова в документах нет.
Напомним, 8 октября, по информации СМИ, за Ирину Мудру внесли полную сумму залога. Вскоре она сможет выйти из-под стражи.