Про це повідомляють журналісти проєкту "Схеми" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Хто вніс заставу за Мудру?

Найбільший внесок зробила сама ексзаступниця керівника Офісу президента, перерахувавши 5 937 000 гривень.

Значну частину коштів у розмірі 4 400 000 гривень вніс цивільний чоловік посадовиці Павло Поляруш. З 2023 року він очолює Управління роботи з проблемними активами Нацбанку України, а раніше працював у "Правекс Банку", "Універсал Банку", "ПроКредит Банку" та "Діамант Банку".

Ще 2 400 000 гривень внесла виконавиця та авторка пісень з Дніпра Марія Скабалланович, яка наразі проживає в Одесі. Що саме пов'язує її з колишньою посадовицею – невідомо, адже почувши запитання журналістів, вона одразу поклала слухавку.

Решту суми у 990 тисяч гривень двома окремими траншами перерахувала зареєстрована у Луцьку компанія "Малтекс-М". Підприємство спеціалізується на оптовій торгівлі м'ясом та неспеціалізованих торговельних послугах.

Власник фірми Сергій Ососов не відповів на дзвінки медійників. Він є колишнім чоловіком співробітниці Головного управління ДПС у Києві Ірини Ососової.

Податківниця продовжує вказувати чоловіка та дитину у своїх деклараціях, однак жодної інформації про компанію "Малтекс-М" або доходи й збереження Сергія Ососова у документах немає.

Нагадаємо, 8 жовтня, за інформацією ЗМІ, за Ірину Мудру внесли повну суму застави. Невдовзі вона зможе вийти з під варти.