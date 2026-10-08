Про це повідомляють джерела видання "Українська правда" у правоохоронних органах.

Що відомо про внесення застави?

Гроші за колишню посадовицю перерахували у повному обсязі. Адвокат фігурантки Артем Крикун-Труш у коментарі Суспільному зазначав, що процес внесення коштів розпочався раніше, коли сплатили першу частину суми.

Наразі детальної інформації про те, хто вносив заставу за ексзаступницю керівника ОП немає.

Нагадаємо, слідчі дії у цій справі розпочалися з обшуків у помешканні Ірини Мудрої, де на той момент також перебував ексдепутат Максим Микитась. Паралельно правоохоронці завітали з обшуками до народного депутата Вадима Столара, який заявив про повну готовність сприяти слідству.

Одразу після розголосу цієї інформації президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про звільнення Мудрої з посади в Офісі президента. Суд також обрав запобіжні заходи іншим фігурантам провадження, зокрема Микитасю з можливістю застави у 30 мільйонів гривень.

Додамо, раніше адвокати Ірини Мудрої заявили, що банки та платіжні сервіси відмовляються проводити платіж для внесення за неї застави у 20 мільйонів гривень. Через це ВАКС зобов'язав НБУ перевірити причини таких відмов, адже через проблеми з платежем Мудра продовжила залишатися під вартою.

Тоді у Нацбанку заявили, що не давали фінустановам жодних вказівок блокувати такі операції. Регулятор наголосив, що сама по собі сплата застави або статус політично значущої особи не є автоматичною підставою для відмови в проведенні платежу, однак банки мають право перевіряти джерело походження коштів та оцінювати ризики конкретної операції.