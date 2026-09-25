У НБУ після цього заявили, що не давали банкам вказівок блокувати платежі для внесення застави до суду.

Чому не проходить застава за Мудру?

Раніше суд дозволив Ірині Мудрій вийти з-під варти під заставу у 20 мільйонів гривень. Адвокати стверджували, що люди, готові внести необхідну суму, зіткнулися з відмовами банків та платіжних сервісів.

За словами захисту, фінустанови нібито відмовлялися проводити платіж через те, що в його призначенні було зазначено слово "застава", а отримувачем коштів виступав рахунок ВАКС.

Через це Мудра продовжила залишатися у СІЗО. Захист звернувся до суду, заявивши, що така ситуація перешкоджає виконанню рішення про можливість звільнення під заставу.

Слідчий суддя ВАКС задовольнив скаргу захисту та зобов'язав Національний банк перевірити, чи справді банки блокують такі платежі. Регулятор мав з'ясувати причини відмов та у разі їхньої безпідставності вжити відповідних заходів.

Що кажуть у НБУ?

У Національному банку заявили, що не надавали банкам жодних вказівок автоматично блокувати платежі для внесення застави до ВАКС. Регулятор наголосив, що рішення про проведення або відмову в проведенні конкретної операції банки ухвалюють самостійно, застосовуючи ризик-орієнтований підхід.

У НБУ зазначили, що вже аналізують практику проведення банками операцій, пов'язаних із внесенням застав у кримінальних провадженнях. За результатами цього аналізу регулятор планує надати банкам додаткові роз'яснення щодо правильного застосування вимог фінансового моніторингу.

Водночас у Нацбанку підкреслили, що не давали фінустановам вказівок ані автоматично відмовляти у внесенні застави до ВАКС, ані безумовно проводити такі платежі.

Сам факт того, що кошти вносяться як застава в кримінальному провадженні, не є автоматичною підставою для визнання операції підозрілою або відмови в її проведенні. Так само статус політично значущої особи (PEP) сам собою не є підставою для відмови в обслуговуванні, – йдеться в повідомленні НБУ.

У регуляторі пояснили, що під час ухвалення рішення банк має оцінити конкретну транзакцію та її учасників. Зокрема, фінустанова може перевіряти джерело походження коштів, фінансовий стан платника та інші обставини, які потенційно можуть свідчити про підвищений ризик.

Нагадаємо, 25 серпня Вищий антикорупційний суд обрав Ірині Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 20 мільйонів гривень.