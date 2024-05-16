Председателем наблюдательного совета был избран генерал-майор армии США в отставке, предприниматель Дэвид Л. Грандж. Ранее эту должность занимал основатель и главный акционер авиакомпании Constanta Роман Милешко.

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Что стоит знать о новых акционерах компании

В Украине Дэвид Л. Грандж известен также как соучредитель благотворительного фонда Osprey Global Solutions Ukraine, инициатор и инструктор бесплатного обучения украинских военнослужащих по разминированию, обезвреживанию взрывоопасных устройств и оказанию экстренной медицинской помощи по стандартам НАТО.

Авиакомпания Constanta / Фото пресс-службы авиакомпании

Также в состав акционеров авиакомпании вошли бизнесмен Джеми Андерсон (Великобритания) и предприниматель Иан Сперджен (Швеция). Дэвид Л. Грандж стал владельцем 10% акций авиакомпании Constanta, Джеми Андерсон и Иан Сперджен имеют по 5% акций соответственно. Основным акционером авиакомпании Constanta с долей 78% остается Роман Милешко.

"Дэвид Л. Грандж не только легендарный генерал, но и бывший военный летчик, как и я. Он присоединяется к авиакомпании Constanta, прежде всего, как эксперт, который имеет большой опыт в управлении международными корпорациями, привлекаемых к поддержке гуманитарных и миротворческих операций. Сейчас компания Constanta, которая уже несколько лет имеет статус официальных перевозчиков ООН и WFP, выходит в рыночный сегмент среднемагистральных грузовых перевозок. Мы ожидаем, что экспертные знания и опыт Дэвида, Джеми и Иана позволят нам эффективно воплотить стратегию компании, направленную на расширение бизнеса в течение следующих трех лет", – отметил Роман Милешко.

Привлечение гражданской авиации в экстремально сложных условиях для эвакуации людей или оказания гуманитарной помощи – то, что делает Constanta – всегда было частью моей профессиональной деятельности. Сначала в рамках моей военной карьеры, а затем в мирной жизни, после отставки. Присоединение к Constanta в период, когда она выходит в сегмент среднемагистральных грузовых перевозок, является логическим продолжением моей работы в сфере гуманитарной помощи. Авиакомпания Constanta уже имеет положительную репутацию на рынке международных гуманитарных перевозок, и моя цель – развивать возможности компании в других сегментах рынка,

– отметил Дэвид Л. Грандж.

В прошлом Д.Л.Грандж также был постоянным консультантом государственного и частного сектора США и других стран по вопросам оценки безопасности на Ближнем Востоке, в Северной Африке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Джеми Андерсон – эксперт в логистическом бизнесе с опытом работы более 15 лет в британской армии по организации логистических процессов по поставкам продуктов питания в страны, которые столкнулись с военными конфликтами или кризисными ситуациями.

Иан Сперджен – бывший офицер Вооруженных сил Швеции, предприниматель и эксперт по вопросам безопасности с 20-летним опытом в консультировании международных организаций и правительств. Сперджен также занимает должность генерального директора Объединенного консорциума гуманитарных операций (JHOC) в Швеции.

Роман Милешко – бывший офицер ВСУ, авиатор в третьем поколении, предприниматель. Владелец группы компаний авиационной отрасли, признанных критически важными объектами для экономики Украины. Роман Милешко участвовал в миротворческих и гуманитарных операциях ООН.

Компания Constanta, основана в 1998 году, специализируется на предоставлении авиационной поддержки для миротворческих и гуманитарных миссий по всему миру. Имеет официальный статус авиационного перевозчика Организации Объединенных Наций. Является крупнейшим в мире оператором самолетов Антонов Ан-26 и входит в десятку крупнейших авиакомпаний Украины по данным исследования YouControl. Компания имеет основные базы в Запорожье и Тренчине, Словакия. Constanta имеет сертификацию в соответствии с процедурами FAA категории 1, является авторизованным перевозчиком в странах ЕС (EASA ТСО) и Великобритании (UK ТСО).